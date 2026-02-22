Rueda pide hacer a Feijóo presidente para concluir la "pesadilla" y desterrar la "mentira

Alfonso Rueda, durante la celebración del segundo aniversario de su victoria electoral EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido este domingo hacer a Alberto Núñez Feijóo presidente de los españoles para concluir "la pesadilla" y desterrar además "la mentira" como herramienta política.

En un acto celebrado este domingo en Santiago para conmemorar el segundo aniversario de su mayoría, el líder del PPdeG ha pedido ir "a por todas" en los comicios municipales y generales previstos para el próximo año.

"Amigos, esto tiene que acabarse, esto tiene que terminar, y por lo tanto yo os pido un esfuerzo para quien presidió Galicia durante muchos años", ha arengado Rueda, en alusión a su antecesor, que en 2022 dio el salto a la política nacional tras lo que él tomó las riendas de la Xunta y en 2024 consiguió la quinta absoluta para los populares desde que esta formación recuperó el gobierno gallego en 2009.

Alfonso Rueda ha invitado a finiquitar eso de estar "viendo cada día al presidente del Gobierno y a todos los que lo rodean superar límites que nunca creímos que fuesen capaces de superar", sin saber su techo.

Por eso, ha arengado a "cambiar todo esto", a hacerlo "de una vez" con la cabeza "bien alta" y "sin miedo a nadie" y a tener presente "el valor de la palabra dada" en unos tiempos en los que "la mentira se ha convertido en una herramienta política más, la principal para Pedro Sánchez, por ejemplo".

Ha arremetido contra los discursos de inconstitucionalidad del Ejecutivo central contra los cambios legales de la Xunta tanto en eólico como en dependencia y ha recordado la batalla en el Tribunal Constitucional por la gestión del litoral, competencia finalmente transferida a Galicia.

"Intentos de boicot todos los días", se ha quejado Rueda, que ha afeado aparte la falta de lealtad institucional ante las visitas de ministros, algunos "no muy conocidos", que llegan sin avisarle y se van "como si no hubiesen venido", al no aportar nada, en su opinión.

Alfonso Rueda ha presumido de un territorio, el suyo, con sentido común y "libre de populismos en los dos extremos; en el izquierdo entiendo que admita muchas dudas, pero en el otro desde luego", ha deslizado sin citar a Vox.

"A los populismos que no nos conocen, que no nos entienden, que ven esto como un trofeo, hay que decirles que Galicia va a seguir confiando en el Partido Popular mientras estemos a la altura de lo que hay que hacer", ha avisado.

Y "estamos en el camino", ha dejado como final.