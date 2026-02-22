Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

El PP llama "panda de sectarios" a los que vandalizaron el busto de Fraga y pide "respeto"

Efe
22/02/2026 15:32
Imagen de archivo de la limpieza del busto de Fraga en Vilalba tras un acto vandálico
Imagen de archivo de la limpieza del busto de Fraga en Vilalba tras un acto vandálico
Archivo El Ideal Gallego
El PP de Galicia, en voz de su líder Alfonso Rueda, ha pedido "respeto" a la figura del fundador de este partido y ha tildado de "panda de sectarios" a aquellos que han vandalizado el busto del fallecido político en Vilalba (Lugo) al cubrirlo de pintura roja, episodio tras el que presentarán denuncia.

En la celebración este domingo en Santiago del segundo aniversario de las elecciones autonómicas que dieron otra mayoría absoluta a los populares, Rueda ha preguntado a las más de seiscientas personas que han asistido al acto si querían saber el porqué de un vandalismo así de "especialmente sangrante".

Ha enumerado varias razones, que Fraga tenía un proyecto para Galicia que "ellos nunca han tenido", sin alusiones expresas; que algunos llevan más tiempo que Fraga, "algunas literalmente", una referencia velada a la líder del BNG y de la oposición, Ana Pontón; y que trabajaba por la "reconciliación" entre los españoles y, por tanto, también entre los gallegos.

Vandalizan el busto de Manuel Fraga en Vilalba

"Y ellos trabajan por la crispación sistemática. Ahí es donde ven el futuro", se ha quejado Rueda, sin citas directas, para a renglón seguido recordar que Manuel Fraga "democráticamente, cada vez que se presentó les metió unas palizas que no son capaces de olvidar ni de perdonar".

El presidente de los populares gallegos se ha dirigido a "esos que odian a Fraga por sistema porque su sectarismo no les da para más" para decirles que en su formación están "muy orgullosos de él", pero también "la mayoría de Galicia, incluso la que no le votó lo reconoce, lo admira y está indignada con este tipo de comportamiento".

"Que aprendan y tomen nota", ha sugerido el jefe del Ejecutivo gallego.

El responsable de Cultura en la Xunta, José López, también ha mencionado este episodio durante su discurso en esta cita y ha criticado a esos "desalmados vandalizando imágenes de nuestro querido Manuel Fraga",

Ha reivindicado López la concordia y el talante y ha puesto el foco "en aquellos que no son capaces de vivir en convivencia", que cometen estas acciones y piden además retiradas de bustos amparándose en la Ley de Memoria Democrática, ha reflejado.

"Solo tengo que decir a estos que si alguien representó los valores democráticos, si alguien fue uno de los grandes padres de la Constitución, si alguien permitió que hoy tengamos una sociedad que vive en convivencia, uno de ellos fue Fraga, así que lo mínimo que les podemos pedir es respeto; lo mínimo, respeto". 

