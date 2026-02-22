Así fue el ataque del movimiento juvenil vasco GKS contra el busto de Fraga en Vilalba

El movimiento juvenil Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) ha reivindicado el ataque al busto de Manuel Fraga en su localidad natal de Vilalba (Lugo) que ayer sábado apareció cubierto con pintura roja, al considerar que fue uno de los principales responsables de las cargas policiales del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, que causaron cinco muertos y más de cien heridos.

En un vídeo difundido en redes sociales, la facción de GKS de Vitoria ha colgado un vídeo en el que se observa a tres personas a las que no se les ve el rostro que se acercan al busto y lo rocían con pintura roja.

Este movimiento juvenil con un ideario de corte comunista ortodoxo acusa a Fraga en un texto en euskera que acompaña al vídeo de ser "uno de los principales responsables del asesinato de los cinco trabajadores", denuncia que el busto continúe en el lugar y concluye: "la lucha m3 no ha cesado", en referencia a los sucesos del 3 de marzo de Vitoria.

Este acto vandálico se produce a pocos días de la celebración del cincuenta aniversario de la masacre de Vitoria, cuando miles de trabajadores que llevaban meses en huelga celebraron una asamblea en la Iglesia de San Francisco de Asís que la Policía disolvió con el lanzamiento de gases lacrimógenos, botes de humo, pelotas de goma y disparos de armas de fuego, lo que provocó la muerte de cinco obreros y heridas a más de un centenar.

En esa fecha de 1976 Rodolfo Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales en el Gobierno de Carlos Arias Navarro y Manuel Fraga el responsable de Gobernación. A ambos la asociación de víctimas 3 de marzo les considera los máximos responsables políticos de la matanza.

Ayer el PP anunció que presentaría una denuncia ante la Guardia Civil, que formalizará este lunes, contra esta acción y su líder en Galicia, Alfonso Rueda, cargó contra todos aquellos que "no respetan los símbolos".

El busto se colocó en 1970 y ha sido objeto de ataques similares en otras ocasiones e incluso de un robo.