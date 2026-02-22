Alfonso Rueda 'dirige' la filloeira de la Festa da Filloa de Lestedo

Alfonso Rueda, al mando de la filloeira de Lestedo EFE

Lestedo celebró este domingo su tradicional Festa da Filloa, que va camino del medio siglo de historia. Entre los asistentes a la jornada dominical estuvo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Acompañado de otros miembros de su Gobierno, como el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, o el titular de Cultura, José López Campos, Rueda se atrevió incluso a ponerse a los mandos de una de las filloeiras con las que esta parroquia de Boqueixón surte de filloas a los asistentes a la fiesta.

Rueda llegó a Lestedo después de participar en un acto en el que celebró el segundo aniversario de su victoria electoral para ponerse al frente de la Xunta.