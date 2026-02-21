Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Más de 600 personas acompañarán a Rueda en el acto conmemorativo del segundo aniversario de su victoria electoral

Ep
21/02/2026 15:31
El presidente del PP de Galicia y de la Xunta, Alfonso Rueda, saluda al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida
El presidente del PP de Galicia y de la Xunta, Alfonso Rueda, saluda al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida
EFE/ David Fernández
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, celebrará este domingo con unos 600 militantes y simpatizantes un acto en Santiago de Compostela que servirá para conmemorar el segundo aniversario de la victoria que el 18 de febrero de 2024 le permitió revalidar la mayoría absoluta.

Rueda, quien en 2022 había heredado las riendas de la Xunta y del partido de las manos de Alberto Núñez Feijóo, tras el salto de este a la política estatal, logró dos años atrás su primera mayoría absoluta como jefe de filas del PP gallego y la quinta consecutiva para los populares desde que en 2009 su antecesor recuperó el Gobierno autonómico.

Cumpleaños de Rueda con Feijóo, mucho pop latino y el espontáneo de los mítines del PP

Más información

De este modo, aunque para el domingo está convocada la Junta Directiva Autonómica, fuentes populares consultadas por Europa Press han trasladado que prevén que la cita "supere" a la reunión convencional de este órgano. De hecho, se estima la asistencia de más de 600 personas.

Los populares afrontarán el acto con el objetivo de "celebrar que en Galicia se sigue disfrutando de una normalidad extraordinaria" que permite "estar centrados en lo importante".

Enumeran, como ejemplo, la aprobación anual de presupuestos mientras "se sigue avanzando en vivienda, sanidad pública, educación gratuita, I+G+i, servicios sociales, empleo, pesca o medio rural".

El PPdeG ha preparado un acto con el que quiere enfatizar que, en la línea de la proclama de la campaña de las últimas autonómicas relativa a que 'Galicia Funciona', ahora "sigue funcionando" con Rueda al frente del Ejecutivo autonómico.

El lema escogido para el acto será, así, 'Galicia Rueda'. "Porque 'Galicia Rueda', gracias al Partido Popular, por su estabilidad, su gestión y su 'sentidiño'", argumentan los populares.

En cuanto al formato, se basará en reproducir, en el mismo escenario --Hotel Monumento San Francisco-- y con los mismos oradores --Borja Verea, Nicole Grueira, Marta Nóvoa y José López Campos--, el acto con el que hace poco más de dos años, el 7 de enero de 2024, se proclamó la candidatura de Alfonso Rueda a las gallegas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

As bibliotecas autonómicas celebran o día de Rosalía achegando a súa vida e obra a todos os públicos
Redacción
El ideal gallego

Cortes de tráfico en el entorno del hotel María Pita, Xuxán o A Falperra
Noela Rey Méndez
Un bebé sujeta el dedo de su madre

¿Por qué se administra vitamina K a los recién nacidos?
Info Veritas
Los ministros Ernest Urtasun (d) y Mónica García (2d), acompañados de la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández (2i), del líder de IU, Antonio Maíllo (c), y de la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre

La coalición Sumar se renueva con un proyecto "más sólido" y con la mano tendida a Podemos
EFE