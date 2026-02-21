Marín recuerda a las víctimas del Villa de Pitanxo cuatro años después de la tragedia

El superviviente Samuel Kwesi durante la ofrenda floral este sábado en Marín en el homenaje a los marineros fallecidos en el hundimiento del 'Villa de Pitanxo' EFE/ Salvador Sas

El municipio de Marín ha acogido este sábado el cuarto homenaje del naufragio del 'Villa de Pitanxo', una tragedia que se cobró la vida de 21 marineros y dejó una profunda huella en el sector marítimo-pesquero gallego.

La villa pontevedresa ha revivido de nuevo aquel 15 de febrero de 2022, en el que 21 tripulantes, la mayoría de la comarca de O Morrazo, perdían la vida en aguas de Terranova (Canadá).

El acto, organizado en memoria de las víctimas, reunió en el Paseo Alcalde Blanco de la localidad a familiares, compañeros de los fallecidos, representantes institucionales y vecinos que quisieron rendir homenaje a los profesionales del mar fallecidos.

Acudieron, entre otras autoridades, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; la conselleira del Mar, Marta Villaverde; la alcaldesa de Marín, María Ramallo; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada.

Durante su intervención, Gabilondo ha señalado que la institución que representa debe responder a la determinación de los familiares de la víctimas y "evitar la indefensión, ya que hablamos de vidas humanas y de derecho de los trabajadores".

"Si este es un acto de recuerdo, de homenaje, es porque también algo de ellos vive en no pocas personas que han hecho del recuerdo no una simple nostalgia, que han hecho del dolor no un simple deterioro, sino que han encontrado motivos para trabajar y para luchar en defensa de la verdad, en defensa de los derechos, en la búsqueda de la justicia. Y este sí que es un verdadero homenaje", ha apuntado el Defensor del Pueblo.

Gabilondo ha mostrado su confianza en la Justicia, para que traiga "la necesaria verdad y la imprescindible reparación".

Durante la ceremonia civil se realizó una ofrenda floral y, posteriormente, tuvo lugar una misa en la iglesia de Santa María oficiada por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto.

El oficio religioso se ha realizado tanto en memoria de los 21 fallecidos en el 'Villa de Pitanxo' como de "todas las personas que perdieron la vida en el mar".

El naufragio ocurrido en febrero de 2022 en aguas de Terranova marcó un antes y un después en la conciencia colectiva del sector, así como en el refuerzo de la seguridad marítima y la protección de las tripulaciones.

El acto ha estado marcado además por la reciente decisión de la Audiencia Nacional de enviar a juicio al patrón del barco, Juan Padín, y los administradores de la empresa armadora Pesquerías Nores, por homicidio por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores.