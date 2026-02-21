Caldos de gloria, lecturas poéticas y una alborada por el Día de Rosalía de Castro en Galicia

Busto de Rosalía de Castro EFE

La Fundación Rosalía de Castro repartirá caldos de gloria en más de 350 localidades y organizará una alborada y lecturas poéticas con motivo de la celebración del Día de Rosalía de Castro que cada 23 de febrero conmemora el nacimiento de la escritora compostelana.

Cientos de locales hosteleros repartirán desde este fin de semana el caldo que los usuarios podrán degustar con alguno de los 60.000 manteles que incluyen el poema inspirador de la iniciativa, según recoge un comunicado de la entidad.

El cocinero Iago Pazos, a su vez, ofrecerá su versión del plato homenaje a todo aquel que se acerque a la Casa-Museo o al Panteón el lunes a las 19.00 horas. El evento también incluirá un concierto protagonizado por Uxía y Javier Ruibal y el guitarrista Marcos Teira.

Asimismo, han anunciado dos actos en Santiago y Padrón en los que, además de proceder a la lectura de varios poemas de la escritora compostelana, se interpretará una alborada y se realizará una ofrenda floral en la Plaza de Vigo.

La alborada, que cuenta con la colaboración de la Asociación de Gaiteiros e Gaiteiras Galegas, es una pieza musical que fue escrita por la propia poeta.

La Xunta, a su vez, ha organizado talleres, exposiciones y recitales poéticos en las bibliotecas públicas de la comunidad desde este sábado y a lo largo de toda la próxima semana.

En Santiago, la biblioteca Anxel Casal ha acogido este sábado narraciones para los más pequeños de los 'Contos de Rosalía', mientras que el próximo sábado a las 17:30 horas se celebrará un taller de poesía destinado a familias con hijos a partir de 6 años en la Biblioteca de Galicia.

La coruñesa Biblioteca Pública Miguel Ángel Garcés, por su parte, acogerá otra sesión de cuentos y efectuará un taller de dibujo también para los más pequeños el sábado 28 en horario matutino.

Según el comunicado del Ejecutivo autonómico, la escritora María Lires impartirá el 28 de febrero un curso a niños de entre 6 y 12 años en la Biblioteca Pública de Lugo, mientras que Sabela Gago hará lo propio en el mismo servicio de Ourense.

La provincia de Pontevedra, a su vez, contará con actos tanto en la Biblioteca Pública Antonio Odriozola como Biblioteca Pública Juan Compañel de Vigo. La primera albergará hasta el 6 de marzo una exposición de voces feministas que "anunciaron la modernidad literaria" y hasta el 28 de febrero una adaptación infantil de libros de Rosalía.

Las exhibiciones 'O século de Rosalía: o século XIX en Galicia' y 'Entre Cantares', dirigida la segunda a un público infantil, podrán visitarse en el servicio público vigués hasta el 16 de marzo.

Con todo, la Xunta ha señalado que la furgoteca de Lugo regalará un papel en homenaje a la escritora a los asistentes de este sábado, domingo y lunes; mientras que la furgoteca de Ourense ofrecerá actividades de lectura y dibujo el lunes en el colegio Valle Inclán de Muíños.