PPdeG: "El BNG y los socios del Gobierno deberían pedir retirar a Sánchez de Moncloa en vez del busto de Fraga"

El PPdeG ha manifestado su malestar por la propuesta impulsada por ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, y otros socios del Gobierno central encaminada a pedir que se retire de los pasillos de la Cámara Alta el busto con la efigie del expresidente de la Xunta Manuel Fraga.

"El BNG y el resto de socios del Gobierno central deberían pedir retirar a Pedro Sánchez de La Moncloa en vez de solicitar retirar el busto de Manuel Fraga del pasillo del Senado", han respondido los populares gallegos.

Para el PPdeG, esto es "una nueva falta de respeto" del BNG "a todos los gallegos y gallegas" que "durante más de 15 años otorgaron mayorías absolutas a Fraga", del que recalcan que está "plenamente avalado por su trayectoria" en la Comunidad.

"En el PP nos sentimos muy orgullosos de su legado: sentó unas bases para construir el partido fuerte que hoy somos. Su trabajo y su compromiso con Galicia son el espejo en el que hoy aún se mira la familia del PPdeG", agrega.

Recalca, a renglón seguido, que "a pesar de la insistencia de la izquierda en deshacer y reescribir a su antojo la Historia de España", el PP "defenderá siempre a su fundador y uno de los padres de la Constitución Española".

"El independentismo gallego debería preocuparse más en luchar frente a los agravios del Gobierno de Sánchez y menos en ayudarlo con este tipo de cortinas de humo", advierten los populares gallegos.

Los populares recuerdan, además, que la Mesa del Senado ya rechazó el 21 de marzo de 2023 una petición similar, justificando que Fraga "fue ponente de la Constitución de 1978" en su condición de diputado, presidente de la Xunta y senador.

ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, Compromís, Geroa Bai, Más Madrid, Agrupación Socialista Gomera y el senador por Pitiusas han registrado este viernes en el Senado una solicitud para que se retire de los pasillos de la Cámara Alta el busto con la efigie del expresidente de Alianza Popular y expresidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne.

Los socios parlamentarios del Gobierno fundamentan esta solicitud en la Ley de Memoria Democrática, subrayando que una institución democrática "no puede normalizar símbolos de impunidad ni proyectar reconocimiento público sobre responsables políticos vinculados a la represión".

Es más, amparan esta exigencia en la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, cuando cinco trabajadores fueron asesinados por la Policía Armada durante el desalojo de la Iglesia San Francisco de Asís tras varias jornadas de huelga general.

"Fraga Iribarne era el ministro responsable de las fuerzas de orden público en aquel momento, por su condición de vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos del Interior. También es importante recordar su papel en gobiernos de la dictadura franquista como ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969", añaden los socios parlamentarios del Gobierno en su escrito.

Hace unos años, EH Bildu ya intentó retirar el busto de Fraga de las dependencias del Senado, aunque la mayoría que conformaban PP y PSOE en la Mesa de la Cámara Alta por aquel entonces descartó mover esta figura alegando que el retrato se colocó en reconocimiento de su labor durante la transición y como senador.