La Xunta paraliza el proyecto de Altri en Palas de Rei

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha anunciado este viernes que la Xunta ha iniciado el proceso para el archivo del expediente del proyecto industrial de Altri para erigir una macrofactoría de celulosa y fibras textiles en el municipio lucense de Palas de Rei.

Según ha explicado Lorenzana, esta decisión viene motivada por la exclusión de esta futura planta de la planificación energética del Gobierno hasta 2030, de modo que la empresa no puede justificar la conexión a la red.

En el transcurso de una visita a la empresa Maderas Besteiro y a preguntas de los periodistas, la conselleira ha recordado que "la zona central de Lugo, que linda con A Coruña, queda absolutamente sin conexión" en esa planificación energética del Gobierno.

Lorenzana ha explicado que "esta misma semana" se le ha comunicado a la empresa que tiene tres meses, el plazo que marca la ley, para que "justifique la conexión" que había presentado en el proyecto, porque de lo contrario "se procederá al archivo formal del expediente de Altri".

"Evidentemente, el archivo y la caducidad del expediente vienen determinados porque la empresa no puede justificar la fórmula técnica prevista en el proyecto para su conexión a la red", ha indicado la conselleira, que ha subrayado que ya se ha referido a esta cuestión desde que se le otorgó al proyecto la declaración de impacto ambiental favorable.

De hecho, Lorenzana ha incidido en que ella misma llamó "la atención" en repetidas ocasiones sobre "el hecho de que la parte industrial estaba incompleta sin esa conexión y que, por lo tanto, estaba en manos de la empresa y del Gobierno central, en concreto del Ministerio de Transición Ecológica".

"El archivo y la caducidad están vinculadas a esa falta de conexión. Si no existe esa conexión concreta, con esa subestación, que es lo que necesita y es la solución técnica que la empresa dio en el proyecto, el proyecto queda archivado", ha precisado.

En cuanto a la posibilidad de que el proyecto se retome en el futuro, si finalmente ahora la empresa no consigue justificar esa conexión a la red eléctrica, la conselleira ha señalado que no habrá otra planificación energética por parte del Gobierno hasta 2030.

"Si la empresa no lo consigue en esta, y todo apunta a que no va a conseguir la conexión, lo veo difícil. En todo caso, hay que preguntárselo a la empresa, nosotros estamos siendo coherentes", ha insistido.

"Lo llevo avisando desde el principio. Lo más importante en este proyecto es que tenga conexión con una subestación, y no está prevista. Por lo tanto, la Xunta tiene que ser coherente y archivar", ha resumido.

En cuanto a los tiempos, ha precisado que "esta semana se hizo la advertencia y la empresa puede hacer las alegaciones que considere. El plazo máximo que tiene, que es genérico, son tres meses. Transcurrido ese tiempo, si no logra justificar la conexión, se produce un archivo automático", ha concluido.