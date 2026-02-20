El eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez organizará en primavera una "gran pulpada" en Bruselas

El eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez Chema Moya

El eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez organizará una "gran pulpada" en Bruselas, para que "no vuelvan a dudar de como se come el pulpo en Galicia", en referencia al plato que lllevaba el nombre en el comedor del Parlamento Europeo, y "no se parecía en nada a la receta tradicional".

Tal y como ha trasladado el PP en una nota de prensa, así lo señaló Vázquez en un encuentro con miembros de la Asociación de Pulpeiros de O Carballiño, en la que participaron también el presidente del PP de Ourense, Luis Menor, la secretaria xeral provincial, Sandra Quintas, y el portavoz del PP local, José Castro.

Según ha adelantado, la pulpada se celebrará esta primavera y estarán invitados los eurodiputados. Para poder realizarla, se desplazarán hasta allí pulperos de O Carballiño, "el lugar más icónico" de este producto.

Asimismo, los pulperos se reunirán con los responsables del cátering del Parlamento "y les enseñaran como lo preparan los gallegos".

La iniciativa llega después de que el eurodiputado criticase en sus redes sociales el plato de 'pulpo á feira' que le sirvieron en el Parlamento. También, reivindicó que la "anécdota" sirva igualmente para reivindicar las ayudas europeas al sector pesquero y la eliminación de las trabas burocráticas que "están ahogando a la gente del mar".