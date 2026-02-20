Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

El eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez organizará en primavera una "gran pulpada" en Bruselas

Ep
20/02/2026 20:30
El eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez
Chema Moya
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez organizará una "gran pulpada" en Bruselas, para que "no vuelvan a dudar de como se come el pulpo en Galicia", en referencia al plato que lllevaba el nombre en el comedor del Parlamento Europeo, y "no se parecía en nada a la receta tradicional".

Tal y como ha trasladado el PP en una nota de prensa, así lo señaló Vázquez en un encuentro con miembros de la Asociación de Pulpeiros de O Carballiño, en la que participaron también el presidente del PP de Ourense, Luis Menor, la secretaria xeral provincial, Sandra Quintas, y el portavoz del PP local, José Castro.

El eurodiputado del PPdeG tiró de retranca para quejarse al catering de la Eurocámara de su 'pulpo a la gallega'
PPDEG

Según ha adelantado, la pulpada se celebrará esta primavera y estarán invitados los eurodiputados. Para poder realizarla, se desplazarán hasta allí pulperos de O Carballiño, "el lugar más icónico" de este producto.

Asimismo, los pulperos se reunirán con los responsables del cátering del Parlamento "y les enseñaran como lo preparan los gallegos".

La iniciativa llega después de que el eurodiputado criticase en sus redes sociales el plato de 'pulpo á feira' que le sirvieron en el Parlamento. También, reivindicó que la "anécdota" sirva igualmente para reivindicar las ayudas europeas al sector pesquero y la eliminación de las trabas burocráticas que "están ahogando a la gente del mar".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Lorena Solana, Adrián Vázquez, Cecilia Vázquez y María García, ayer en Betanzos

El PP de Betanzos apuesta por el “drenaje sostenible de las riberas” como medida contra las inundaciones
Lucía Tenreiro
Aníbal Rodríguez posa con su tatuaje en la calle San Juan

Un vecino de A Coruña se graba la calle San Juan en la piel como homenaje a su hostelería y la música en directo
Guillermo Parga

El eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez organizará en primavera una "gran pulpada" en Bruselas
EP
Cientos de jóvenes se arremolinan alrededor de la Fuente de Méndez Núñez para ver a los 'Therian'

A la caza del esquivo 'therian': cientos de adolescentes acuden a Méndez Núñez para nada
Abel Peña