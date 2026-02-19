Mejora la situación de los ríos gallegos, con ocho en nivel naranja por riesgo de desbordamiento
La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el Plan Especial Ante o Risco de Inundacións (Inungal) en toda Galicia, con ocho ríos de las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense en nivel naranja por riesgo de desbordamiento y ninguno en nivel rojo.
Según los últimos datos proporcionados por el departamento de emergencias, ya no hay ningún cauce en el que se estime un riesgo muy elevado de desbordamientos pronunciados que puedan afectar a zonas habitadas y a carreteras.
Sin embargo, si persisten hasta ocho ríos en nivel naranja -- uno menos que en las últimas horas--, lo que supone "riesgo elevado" al presentar un caudal "con niveles superiores a los habituales".
Se trata en este caso de los siguientes puntos: Mandeo (Coirós), Xubia (San Sadurniño), Mero (Cambre), Barcés (Abegondo), Tambre (Trazo), Lérez (Pontevedra), Cabeiro (Redondela) y Miño (Ourense y A Peroxa).