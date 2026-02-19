Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Mejora la situación de los ríos gallegos, con ocho en nivel naranja por riesgo de desbordamiento

Ep
19/02/2026 21:49
Los están  bajo vigilancia en Galicia por el riesgo de inundaciones
Eliseo trigo
La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el Plan Especial Ante o Risco de Inundacións (Inungal) en toda Galicia, con ocho ríos de las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense en nivel naranja por riesgo de desbordamiento y ninguno en nivel rojo.

Según los últimos datos proporcionados por el departamento de emergencias, ya no hay ningún cauce en el que se estime un riesgo muy elevado de desbordamientos pronunciados que puedan afectar a zonas habitadas y a carreteras.

Sin embargo, si persisten hasta ocho ríos en nivel naranja -- uno menos que en las últimas horas--, lo que supone "riesgo elevado" al presentar un caudal "con niveles superiores a los habituales".

Tareas de limpieza en el cauce del río Mero a su paso por Cambre

Alerta naranja en Abegondo y Cambre por el riesgo de desbordamiento de los ríos Mero y Barcés

Se trata en este caso de los siguientes puntos: Mandeo (Coirós), Xubia (San Sadurniño), Mero (Cambre), Barcés (Abegondo), Tambre (Trazo), Lérez (Pontevedra), Cabeiro (Redondela) y Miño (Ourense y A Peroxa).

