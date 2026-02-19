Mi cuenta

Galicia

Lorenzana ve con “excepticismo y preocupación” el nuevo Plan Auto 2030 del Ejecutivo central

La conselleira de Economía e Industria afirma que este proyecto “no contiene medidas que se puedan realizar”

Ep
19/02/2026 23:14
Lorenzana, durante su intervención de este jueves en el Foro Anfac en Madrid
Lorenzana, durante su intervención de este jueves en el Foro Anfac en Madrid
Cedida
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mostró este jueves su “excepticismo y preocupación” por el nuevo Plan Auto 2030 del Gobierno central porque, según dijo, “no contiene medidas concretas que se puedan realizar” y que puedan ayudar a la industria de la automoción en España y en Galicia, como la necesidad de reforzar la cadena de valor en el territorio, las redes de transporte de energía adecuadas o la formación del personal.

 Lorenzana intervino en Madrid en el Foro Anfac ‘El momento de Europa’, en la mesa coloquio ‘Visión España: la importancia de tener un plan estratégico para la industria’, donde censuró, también, que el plan “reincide en errores ya vistos en los últimos años” por parte del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, al “no contar con las comunidades autónomas”, que son las que tienen las competencias exclusivas en materia de industria.

Sin acuerdo y financiación

“Un plan estratégico sin contar con las administraciones que tenemos las competencias, sin gobernanza y sin financiación detallada genera incertidumbre”, subrayó, para destacar que los “grandes riesgos” para Galicia y para España no están solo en la electrificación, sino en “el elevado precio de la energía; en las redes eléctricas, que son insuficientes para los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec); en el absentismo y la baja productividad; en la elevada presión fiscal; y en la rigidez normativa y la lentitud administrativa”.

 Todas ellas, cuestiones que “apenas se tratan en el plan” y, si lo hacen, afirmó la conselleira, es “de pasada, sin nuevas medidas que afronten estos problemas”.

 Lorenzana indicó que, desde el inicio, la Xunta de Galicia manifestó su preocupación en relación al “papel secundario” que se le dio a las comunidades y en la “limitada participación” del ecosistema industrial.

La autonomía defiende un sector de la automoción que sea “fuerte, competitivo y arraigado al territorio”

La responsable autonómica dijo en su intervención que la situación actual que atraviesa la industria de la automoción requiere medidas urgentes como un marco reglamentario claro y estable para que la competencia sea equilibrada, costos energéticos predecibles y personal cualificado.

 Todos estos factores, añadió, afectan a la competitividad de las empresas. “Galicia defiende un sector fuerte, competitivo y arraigado en el territorio.

 La transición hacia un vehículo eléctrico solo será una oportunidad si refuerza nuestra industria y nuestra capacidad productiva y, para lograrlo, necesitamos coherencia entre política energética e industrial”, apostilló. 

