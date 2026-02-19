El Eixo Atlántico sitúa la vivienda, la inmigración y la lucha contra la pobreza como prioridades para 2026

Foto de familia do Eixo Atlántico antes de su reunión de este jueves en el Ayuntamiento de A Coruña Cedida

La XXXIV Asamblea General del Eixo Atlántico, celebrada en el Concello de A Coruña, reunió a las 41 entidades que integran la entidad y puso el foco en el acceso a la vivienda, los flujos migratorios y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Estos ámbitos se consolidan así como ejes centrales de la entidad y marcan su agenda de trabajo para 2026.

Estos desafíos vertebran el programa de actividades para 2026, aprobado durante la reunión, y orientado a reforzar la cohesión social y territorial en un contexto internacional complejo.

El programa se articula en torno a tres grandes ejes —sostenibilidad urbana, desarrollo económico y desarrollo social— con especial atención a la integración de la población migrante, la cohesión social y la garantía de condiciones dignas de vivienda. El programa aprobado incluye actividades culturales, educativas y deportivas, junto con iniciativas de innovación social y turismo policéntrico y de autor.

Entre las prioridades destacan la actualización de la Agenda Urbana, el seguimiento del Mapa de Infraestructuras y la planificación urbana sostenible, como herramientas clave para reducir desigualdades y prevenir situaciones de pobreza en los municipios del Eixo Atlántico.

La Asamblea General ratificó también el presupuesto para 2026, que asciende a 5.538.900,52 euros, así como las cuentas y el informe de gestión correspondientes al ejercicio anterior.

En el ámbito internacional, se reforzó la estrategia de cooperación, consolidando relaciones con ciudades de América Latina, Cabo Verde, México, Cuba y Argentina, y fortaleciendo los vínculos con la AECID y el Instituto Camões.