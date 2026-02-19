El Eixo Atlántico insta a Rueda a "enredar menos y trabajar más" por el tren a Portugal

Alfonso Rueda EFE

El secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien urgió al Gobierno central a agilizar su parte en el AVE a Portugal, que se dedique a "enredar menos y trabajar más".

Lo ha dicho este jueves en su visita a A Coruña, donde se celebra la XXXIV Asamblea General del Eixo Atlántico, que reunió a las 41 entidades que lo integran y puso el foco en el acceso a la vivienda, los flujos migratorios y la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Sobre la polémica surgida por el retraso de las obras del AVE a Portugal, Vázquez Mao ha señalado que se trata de un problema puntual derivado de la reformulación del trayecto constructivo en el trazado de Vila Nova de Gaia y de su estación.

Ha asegurado que el proyecto se mantiene dentro de los parámetros iniciales, con un posible desfase de alrededor de dos años.

Ante las declaraciones de Rueda, el secretario general del Eixo Atlántico le ha invitado a "enredar menos y trabajar más".

"Galicia sigue sin un proyecto de cercanías, a diferencia de Euskadi y Cataluña. O, por ejemplo, la carretera de O Barco de Valdeorras a A Gudiña (Ourense), que es competencia de la Xunta y que la gente de la comarca utiliza para coger el AVE a Madrid, está en unas condiciones bastante lamentables", ha criticado.

En la Asamblea General, que sirvió también para ratificar el presupuesto de 2026, que asciende a 5,5 millones de euros, participaron la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el presidente del Eixo Atlántico y alcalde de Lugo, Miguel Fernández; el presidente de la Asamblea del Eixo Atlántico y alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; y el vicepresidente del Eixo Atlántico y alcalde de Viana do Castelo (Portugal), Luís Nobre.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación del Informe Socioeconómico Anual 2024, elaborado por los catedráticos Fernando González Laxe y Arlindo Cunha.

El documento ofrece un análisis conjunto de la economía de la eurorregión desde la perspectiva de las ciudades y sitúa el abastecimiento y la seguridad alimentaria como una prioridad estratégica en un contexto marcado por la pandemia y por las recientes tensiones geopolíticas, informa el organismo en un comunicado.

Rey ha manifestado que "las fronteras administrativas no pueden ser límites mentales", a la vez que ha añadido que Galicia y el Norte de Portugal "comparten historia, cultura, tejido económico y un futuro común".