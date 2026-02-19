Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

El Eixo Atlántico insta a Rueda a "enredar menos y trabajar más" por el tren a Portugal

Efe
19/02/2026 16:09
Alfonso Rueda
Alfonso Rueda
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien urgió al Gobierno central a agilizar su parte en el AVE a Portugal, que se dedique a "enredar menos y trabajar más".

Lo ha dicho este jueves en su visita a A Coruña, donde se celebra la XXXIV Asamblea General del Eixo Atlántico, que reunió a las 41 entidades que lo integran y puso el foco en el acceso a la vivienda, los flujos migratorios y la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Sobre la polémica surgida por el retraso de las obras del AVE a Portugal, Vázquez Mao ha señalado que se trata de un problema puntual derivado de la reformulación del trayecto constructivo en el trazado de Vila Nova de Gaia y de su estación.

Ha asegurado que el proyecto se mantiene dentro de los parámetros iniciales, con un posible desfase de alrededor de dos años.

Ante las declaraciones de Rueda, el secretario general del Eixo Atlántico le ha invitado a "enredar menos y trabajar más".

"Galicia sigue sin un proyecto de cercanías, a diferencia de Euskadi y Cataluña. O, por ejemplo, la carretera de O Barco de Valdeorras a A Gudiña (Ourense), que es competencia de la Xunta y que la gente de la comarca utiliza para coger el AVE a Madrid, está en unas condiciones bastante lamentables", ha criticado.

En la Asamblea General, que sirvió también para ratificar el presupuesto de 2026, que asciende a 5,5 millones de euros, participaron la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el presidente del Eixo Atlántico y alcalde de Lugo, Miguel Fernández; el presidente de la Asamblea del Eixo Atlántico y alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; y el vicepresidente del Eixo Atlántico y alcalde de Viana do Castelo (Portugal), Luís Nobre.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación del Informe Socioeconómico Anual 2024, elaborado por los catedráticos Fernando González Laxe y Arlindo Cunha.

El documento ofrece un análisis conjunto de la economía de la eurorregión desde la perspectiva de las ciudades y sitúa el abastecimiento y la seguridad alimentaria como una prioridad estratégica en un contexto marcado por la pandemia y por las recientes tensiones geopolíticas, informa el organismo en un comunicado.

Rey ha manifestado que "las fronteras administrativas no pueden ser límites mentales", a la vez que ha añadido que Galicia y el Norte de Portugal "comparten historia, cultura, tejido económico y un futuro común".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Alfonso Rueda

El Eixo Atlántico insta a Rueda a "enredar menos y trabajar más" por el tren a Portugal
EFE
Los vecinos realizaron una recogida de firmas para acompañar sus alegaciones

El Gobierno de Portela afirma que analiza el impacto de las baterías de Meirás para presentar alegaciones
Lucía Tenreiro
Iliana Ugando posa junto a sus cuadros en ExpoCoruña

El gallo, la guitarra y el ron: así muestra en sus cuadros Iliana Ugando la idiosincrasia de Cuba
Omar Bello
El ideal gallego

El escritor madrileño que encuentra inspiración vital en una frase de Cañita Brava
Esther Durán