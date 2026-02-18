Mi cuenta

Galicia

O alcalde de Oporto mantén como “horizonte” para o AVE a Vigo o 2032

O líder galego e o rexidor luso poñen o foco no Xacobeo, nas accións culturais e nas promocións conxuntas

Agencias
18/02/2026 23:05
O presidente galego e o alcalde de Oporto, durante o seu encontro deste mércores
Efe
O presidente da Cámara Municipal do Porto, Pedro Duarte, ratificou que o Executivo portugués mantén o ano 2032 como “horizonte” para a conexión de alta velocidade (AVE) con Vigo, un “compromiso” que o titular da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, celebrou, á vez que urxiu ao Goberno de España “axilizar” a parte que le corresponde.

 Rueda reuniuse co alcalde da cidade lusa, acompañado do conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e do conselleiro de Cultura, Lingua e Mocidade, José López Campos, un encontro que, segundo ratificaron ambos os dous mandatarios, tamén serviu para “intensificar” relacións no ámbito comercial e turístico.

 Na súa comparecencia, Alfonso Rueda agradeceu a Pedro Duarte a súa colaboración e facilidade para atopar puntos en común entre dous territorios con vínculos culturais e lingüísticos que manteñen unha “relación estreita de moitos anos”.

 O titular do Executivo galego incidiu en que na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal son moitas las persoas “que cruzan diariamente e fan vida nos dos lados”.

 En concreto, Rueda sinalou que viven uns 6,4 millóns de persoas e hai uns 14.000 traballadores transfronteirizos, ademais dun gran número de empresas a ambos os dous lados de la fronteira entre Galicia e Portugal.

 O mandatario autonómico apostou por “dar máis participación aos territorios” nas cumes que os Gobernos de ambos Estados realizan anualmente e por mellorar la mobilidade entre os dous territorios, especialmente as comunicacións ferroviarias, como coa modernización do tren Celta, que tarda agora mesmo unhas dúas horas e media por traxecto, e a mellora do material rodante.

 Pero sobre todo, o presidente galego incidiu na “necesidade de avanzar na conexión de alta velocidade”, unha infraestrutura que cualificou de prioritaria e estratéxica para a comunidade e o norte do país veciño.

 Neste sentido, agradeceu a “manifestación expresa” da vontade do alcalde de Oporto de continuar progresando na infraestrutura en territorio portugués e afirmou que a Xunta seguirá demandando ao Executivo central que “cumpra co seu parte”.

Sen invalidar a ninguén

Preguntados sobre os compromisos de ambos os Gobernos en relación coa conexión Lisboa-Madrid, ambos os mandatarios incidiron en que a aposta por unha no ten que invalidar a outra.

 “Ninguén entendería que para facer unha conexión se deixase de facer a outra”, afirmou o presidente galego. Tamén resaltou que o “esforzo” de Portugal é “máis grande” segundo a “lóxica” da distancia, e pese a iso, agregou, que a tramitación va “moito máis avanzada” que na parte española.

 “Portugal leva moita vantaxe e demostra moita máis vontade política”, sentenciou. Rueda considerou “moi importante” que as autoridades lusas ratifiquen o compromiso coa data para que, ao seu xuízo, ningún posible “atraso” da parte lusa, sirva para “xustificar” que “non se faga nada” desde o Goberno de España.

 Pola súa banda, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, referiuse ao AVE a Oporto para citar ao ministro de Transportes, Óscar Puente, e recalcar que, “tal e como dixo” este, “España terá o seu parte feita” cando corresponda e “estará a esperar a que Portugal cumpra a súa”. 

No seu post en X, Blanco acompaña o texto dunha imaxe dunha información na que se constata que “Portugal atrasa ata 2032 a alta velocidade entre Oporto e Lisboa” para reprobar que, “24 horas despois” de que Portugal “anuncie un atraso”, a Xunta “apunte” ao Goberno que dirixe Pedro Sánchez.

 No encontro, Rueda e Duarte tamén abordaron asuntos relacionados co Xacobeo 2027.

 Rueda reflexionou sobre o feito de que esta “oportunidade histórica” tamén repercutirá no país veciño, tendo en conta “o gran crecemento” que rexistra o Camiño Portugués da Costa de forma “sostida e intensa”, cunha alza en 2025 do 20% con respecto ao ano anterior.

 Así, convidou a Oporto a ser partícipe do Ano Santo a través de iniciativas en materia de turismo o cultura, que se poden materializar, por exemplo, a través da nova Agrupación industrial transfronteiriza de turismo.

 Co Xacobeo no punto de mira, o presidente da Xunta puxo o foco no impulso dunha programación cultural conxunta e accións promocionais sobre as que, sinalou, “se empezará a falar” para poder “executalas xa este ano e en 2027”. 

O PP esixe no Senado a transferencia “plena” da AP-9 a Galicia

O PP fixo valer este mércores a súa maioría absoluta no Senado para aprobar unha iniciativa coa que insta ao Goberno central a transferir á Xunta de Galicia titularidade da Autoestrada do Atlántico, a AP-9, así como as competencias sobre o réxime xurídico da súa concesión administrativa e as funcións e servizos exercidos hasta agora pola Administración Xeral do Estado.

 A iniciativa dos populares contou co apoio de Junts e o BNG, mentres que outros socios do Goberno como PNV, ERC oo EH Bildu optaron pola abstención.

 O PSOE e Vox votaron en contra desta moción. Para os populares, o Goberno central mantén un “bloqueo deliberado” no Congreso dos Deputados, onde, segundo denunciaron, acumuláronse ata 60 prórrogas do prazo de emendas á proposición de lei aprobada por unanimidade no Parlamento galego.

