Los nacimientos crecieron un 1,6% en Galicia en 2025

Un bebé recibe la vacuna contra el virus respiratorio sincitial en el Materno Infantil de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Los nacimientos crecieron un 1,6% en 2025 en Galicia hasta los 13.567, mientras que las defunciones aumentaron un 2,2% hasta las 33.461, por lo que el saldo vegetativo fue negativo en 19.894 personas, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.

Estos datos suponen un cambio de tendencia para la comunidad gallega, que desde 2016 encadenaba caídas en el número de bebés nacidos, un descenso que llegó a ser del 7,48 % en 2018.

Pontevedra fue la única provincia gallega donde los nacimientos disminuyeron el pasado año respecto a 2024, con una caída de un 0,6%, mientras que Ourense fue la que experimentó un mayor crecimiento, con un 5,22%.

En A Coruña los nacimientos crecieron un 2,35% en comparación con el año anterior y en Lugo lo hicieron un 1,06%.

De los 13.567 nacimientos registrados en Galicia en 2025, 6.686 fueron mujeres y 6.881 hombres

Por edad de las madres, la mayor cantidad de alumbramientos se produjeron entre los 35 y 39 años, con 4.513, seguida de la franja entre los 30 y 34 años, con 4.149.

Un total de 1.713 nacimientos en Galicia lo fueron de madres entre los 40 y los 44 años, 230 de madres entre los 45 y los 49 años, y un solo alumbramiento fue de una progenitora de más de 50 años.

Entre madres de 25 y 29 años hubo 1.991 nacimientos, entre las de 20 a 24 años se contabilizaron 813, mientras que en mujeres de 15 a 19 años se registraron 138 y entre las menores de 15 hubo solo dos.

En el conjunto de España, el número de nacimientos en 2025 creció también por primera vez en una década aunque apenas un 1 %, hubo 321.164, y van acompañados de un retraso de la edad de maternidad; mientras que las defunciones aumentaron el 2,5 %, por lo que el crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) sigue en negativo.

Galicia cerró el primer semestre del año con casi 6.600 nacimientos, un 0,12 % más Más información

Los mayores incrementos en el número de nacimientos se registraron en la Comunidad de Madrid (3,3 %) y País Vasco (3 %); los mayores descensos en las ciudades autónomas de Melilla (10,1 %) y Ceuta (6,6 %), y Baleares (2,6 %).

En cuanto a las defunciones, los mayores aumentos respecto a 2024 se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (16,5 %) y Melilla (15,2 %), y Canarias (5,9 %). El mayor descenso se registró en La Rioja (3,7 %).

El crecimiento vegetativo fue negativo en 2025 en todas las comunidades, excepto en la Comunidad de Madrid (que tuvo un saldo positivo de 2.134 personas), Región de Murcia (509) y las ciudades autónomas de Melilla (215) y Ceuta (32).

Por el contrario, los saldos vegetativos más negativos se registraron en Galicia (19.894), Castilla y León (16.318) y Andalucía (15.509).