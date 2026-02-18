La Xunta carga contra el Gobierno por el impacto de la huelga de médicos en el sistema

Protesta de los médicos de A Coruña Carlota Blanco

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha arremetido este miércoles contra el Gobierno central, al que ha acusado de "pasividad" para solucionar la huelga de médicos contra la propuesta de estatuto marco que, ha indicado, está afectando al sistema sanitario.

Según ha referido Gómez Caamaño esta mañana en declaraciones a los medios, el paro de los facultativos ha obligado a posponer en dos días en Galicia unas 380 cirugías y cerca de 14.500 actos médicos, entre consultas hospitalarias, de atención primaria y pruebas diagnósticos.

De acuerdo con los datos divulgados por el Gobierno gallego en el tercero de los cinco días de huelga de esta semana, han suscrito esta convocatoria en el día de hoy, en el turno de mañana, el 17,7 % de los médicos de la sanidad pública gallega.

Esta cifra supone casi un punto más que la comunicada el lunes, después de una jornada de por medio que fue festiva en muchos puntos de la comunidad y en la que la participación en la protesta bajó con respecto al primer día.

Por su parte, el sindicato médico O'Mega, el único de los representados en la mesa sectorial gallega que suscribe la convocatoria estatal, ha cifrado en un 82 % el seguimiento en hospitales y en torno a un 30 % en centros de salud.

En el ámbito de la atención hospitalaria, el seguimiento de la huelga en la mañana de este miércoles es del 22,9 %, mayor en los grandes hospitales (23,9 %) que en los comarcales (12 %); mientras que en atención primaria la cifra vuelve a ser menor y se queda en el 4,8 %.

Los mayores números de participación se dan en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, donde asciende al 30,5 %; a la vez que se queda en un 14,7 % en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

En hospitales comarcales, el de O Salnés fija el mayor seguimiento, con el 20 % de los facultativos adheridos a la huelga, mientras que en Verín ninguno ha participado de la misma.

La huelga de médicos paraliza más de 700 citas en el Chuac en dos días Más información

En atención primaria, ninguna de las áreas sanitarias llega al diez por ciento, ya que la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras se queda en el 9,1 %. El mínimo lo marca, una vez más, la de A Coruña y Cee, con el 1,7 %.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) destaca que los servicios mínimos fijados se están cumpliendo en su totalidad y que se ha podido garantizar la actividad asistencial urgente y de emergencias.

El conselleiro de Sanidade se ha reunido esta mañana con los gerentes de cada área sanitaria de Galicia para evaluar el impacto que está teniendo esta huelga en el sistema, un encuentro tras el cual ha atendido a los medios de comunicación.

Ante ellos ha defendido que el Ministerio de Sanidad debe retomar el diálogo sobre la propuesta de estatuto marco para terminar con la huelga convocada a nivel nacional y, ante la convocatoria de otro paro en Galicia el mes que viene, en este caso en la atención primaria, ha abogado por el "compromiso" de los sindicatos para llegar a un acuerdo.

"Detrás de una huelga no hay solamente números, hay personas, hay actos que se suspenden y eso lo tenemos que tener en cuenta", ha declarado, para luego remarcar la "voluntad" de la Xunta de seguir negociando y avanzando en las cuestiones relativas a este conflicto en los nuevos grupos de trabajo creados al respecto.

Médicos de toda Galicia han participado esta mañana en diferentes actos reivindicativos, como concentraciones ante centros hospitalarios o manifestaciones, principalmente en las siete ciudades gallegas, relacionados con la huelga contra el estatuto marco.