La DOP Mejillón de Galicia aumentó un 56 % su producción en 2024

La producción bajo la denominación de origen protegida (DOP) Mejillón de Galicia ha incrementado su producción en 2024 -último ejercicio económico cerrado- un 56 %, alcanzando las 18.700 toneladas.

Galicia tiene más de 2.000 viveros para la producción de mejillón bajo este distintivo, que representan el 61 % de las bateas instaladas, y 43 empresas comercializan mejillón certificado: 14 en fresco y 29 transformado.

Estos datos han sido divulgados tras la firma de acuerdos por parte de representantes de la citada DOP y de la conselleira del Mar, Marta Villaverde, para reforzar la competitividad y la internacionalización de este bivalvo.

Los acuerdos suscritos dan continuidad al apoyo económico que viene prestando la Xunta a este colectivo desde 2021, y que supera los 1,2 millones de euros, según informa la Consellería.

Villaverde ha resaltado que el distintivo Mejillón de Galicia es el que mejor define la calidad de este producto acuícola de las rías gallegas y, al mismo tiempo, es el único de España que cuenta con dicho reconocimiento.

Los acuerdos hoy firmados suman un importe total de 0,54 millones de euros, de los que la Administración autonómica aporta 0,34 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa), y los 200.000 restantes corren a cargo del Consello Regulador de la citada DOP.

Villaverde ha destacado que esta inversión permitirá seguir reforzando la competitividad y la internacionalización del producto, y ha explicado que está dirigido a sufragar medidas como la monitorización del rendimiento de este bivalvo, una acción que resulta determinante para a estimación de su valor nutritivo, comercial y ecológico.

Además, los acuerdos incluyen también acciones promocionales destinadas a divulgar esta denominación de origen, contando para ello con 'influencers' ; así como la elaboración de una historia gráfica, a través de la revista trimestral 'Mexillón de Galicia' en la que se mostrarán, en tono de humor, las características de este producto.

Estas actividades se complementarán con la celebración de una jornada de exaltación que contará con la participación de representantes del sector, y en la que se abordará la relevancia y repercusión de este distintivo, así como la versatilidad culinaria del mejillón.