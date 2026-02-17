Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Desciende el seguimiento de la huelga médica en Galicia

Desde el sindicato apuntan que el dato "no es representativo" ya que es festivo en numerosas ciudades, incluida A Coruña

Agencias
17/02/2026 13:05
Varios médicos en una concentración contra el Estatuto Marco.jpg
Varios médicos en una concentración contra el Estatuto Marco.jpg
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El seguimiento de la huelga médica en Galicia contra la reforma del estatuto marco promovida por el Gobierno central ha bajado ligeramente este martes con respecto al lunes, según los datos del Servizo Galego de Saúde (Sergas), que lo cifra en un porcentaje del 16,36 % en el turno de mañana, frente al 16,8 % de ayer.

El Sergas recuerda que este martes, 17 de febrero, es festivo en las ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo y Ourense, así como en otros ayuntamientos de las cuatro provincias, por lo que los datos de presencias y servicios mínimos fijados están adaptados la tal situación.

En su conjunto, la actividad hospitalaria cuenta con una participación en la huelga del 20,94 %, que se reduce al 6,65 % en la atención primaria. En el primer caso se sitúa por debajo del porcentaje registrado ayer, del 21,1 %, y en el segundo, ha subido desde el 5,9 %.

Concentración médica este lunes a las puertas del hospital madrileño Gregorio Marañón

Comienza la huelga de médicos de una semana al mes por un Estatuto que regule su profesión

Más información

En los siete grandes hospitales del Sergas el seguimiento ha alcanzado el 22,56 %, algo superior al 22 % de la jornada anterior, mientras en los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 9,92 % (10,9 % ayer).

El sindicato convocante del paro indefinido en Galicia, O'Mega, asegura que la incidencia de la huelga estatal de médicos contra el estatuto marco ha subido dos puntos, hasta el 87 %, en los hospitales de Vigo y Pontevedra este martes por la mañana con respecto a la del lunes.

Mientras, ha bajado once puntos, al 24 %, en los centros de atención primaria dependientes del Sergas.

Este sindicato destaca, en un comunicado, que debido a la jornada festiva de este martes la mayor parte del personal del Sergas ya no tenía que acudir a sus puestos de trabajo, por lo que "los datos no son representativos" del seguimiento del paro.

Por centros hospitalarios, según los datos del Sergas, el mayor seguimiento se han registrado en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), con un 29,7 %; y a nivel comarcal, en el Hospital do Salnés, un 12,99 %.

En lo que respecta a las áreas sanitarias también fueron las de Vigo, con un 8,13 %, y la de O Salnés (8,21 %) las de mayor incidencia de la huelga en el turno de mañana.

El Sergas destaca que cuenta en la jornada de hoy con la cobertura del cien por cien de los servicios mínimos para garantizar la actividad asistencial urgente y de emergencias.

Concentraciones ante los hospitales

O'Mega convocó además esta semana concentraciones de médicos y facultativos ante los hospitales de las principales ciudades gallegas.

Serán a las 11 de la mañana en Vigo todos días; en Pontevedra, este martes y el jueves, y en Santiago, A Coruña, Lugo y Ourense, el miércoles, jueves y viernes.

El sindicato mayoritario entre los médicos y facultativos gallegos ha convocado además para el 2 de marzo una huelga indefinida para exigir de la Xunta un plan de choque que permita descongestionar la Atención Primaria y reducir las listas de espera en Galicia.

Los médicos rechazan la propuesta de reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNI), que el Ministerio que dirige Mónica García acordó el pasado 26 de enero con los llamados sindicatos del ámbito, es decir, los generalistas: SATSE-FSES, CC. OO., UGT y CSIF.

Los convocantes reclaman un estatuto propio que recoja las particularidades de la profesión médica, independiente del resto del personal, que incluya medidas como una clasificación profesional singular -crear una nueva categoría A1-, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables y que todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida.

Piden también que las guardias sean voluntarias, una jubilación anticipada voluntaria total o parcial o la prohibición de la movilidad forzosa, entre otras reivindicaciones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Francisco Jorquera, Mercedes Queixas y Avia Veira, durante el Martes de Carnaval en A Coruña

El carnaval según el BNG de A Coruña: "Diversión, transgresión e humor crítico e intelixente"
Noela Rey Méndez
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (d) y la portavoz Ester Muñoz (c) durante el acto institucional que conmemora la Constitución de 1978, este martes, en el Congreso de los Diputados

Feijóo llama a Vox a no "fracturar" la mayoría de cambio salida de las urnas: "No pueden fallar los partidos"
OTR Press
Mujer trabajadora

A Coruña es la ciudad gallega en la que hay más diferencia entre lo que cobran mujeres y hombres
EP
Varios mossos d'esquadra en la puerta del edificio de Manlleu (Barcelona) en cuya azotea se encontraba el trastero que ardió

Mueren cinco jóvenes en un incendio en un trastero que usaban como "punto de encuentro" en Manlleu
OTR Press