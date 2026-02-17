Desciende el seguimiento de la huelga médica en Galicia

Varios médicos en una concentración contra el Estatuto Marco.jpg EFE

El seguimiento de la huelga médica en Galicia contra la reforma del estatuto marco promovida por el Gobierno central ha bajado ligeramente este martes con respecto al lunes, según los datos del Servizo Galego de Saúde (Sergas), que lo cifra en un porcentaje del 16,36 % en el turno de mañana, frente al 16,8 % de ayer.

El Sergas recuerda que este martes, 17 de febrero, es festivo en las ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo y Ourense, así como en otros ayuntamientos de las cuatro provincias, por lo que los datos de presencias y servicios mínimos fijados están adaptados la tal situación.

En su conjunto, la actividad hospitalaria cuenta con una participación en la huelga del 20,94 %, que se reduce al 6,65 % en la atención primaria. En el primer caso se sitúa por debajo del porcentaje registrado ayer, del 21,1 %, y en el segundo, ha subido desde el 5,9 %.

En los siete grandes hospitales del Sergas el seguimiento ha alcanzado el 22,56 %, algo superior al 22 % de la jornada anterior, mientras en los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 9,92 % (10,9 % ayer).

El sindicato convocante del paro indefinido en Galicia, O'Mega, asegura que la incidencia de la huelga estatal de médicos contra el estatuto marco ha subido dos puntos, hasta el 87 %, en los hospitales de Vigo y Pontevedra este martes por la mañana con respecto a la del lunes.

Mientras, ha bajado once puntos, al 24 %, en los centros de atención primaria dependientes del Sergas.

Este sindicato destaca, en un comunicado, que debido a la jornada festiva de este martes la mayor parte del personal del Sergas ya no tenía que acudir a sus puestos de trabajo, por lo que "los datos no son representativos" del seguimiento del paro.

Por centros hospitalarios, según los datos del Sergas, el mayor seguimiento se han registrado en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), con un 29,7 %; y a nivel comarcal, en el Hospital do Salnés, un 12,99 %.

En lo que respecta a las áreas sanitarias también fueron las de Vigo, con un 8,13 %, y la de O Salnés (8,21 %) las de mayor incidencia de la huelga en el turno de mañana.

El Sergas destaca que cuenta en la jornada de hoy con la cobertura del cien por cien de los servicios mínimos para garantizar la actividad asistencial urgente y de emergencias.

Concentraciones ante los hospitales

O'Mega convocó además esta semana concentraciones de médicos y facultativos ante los hospitales de las principales ciudades gallegas.

Serán a las 11 de la mañana en Vigo todos días; en Pontevedra, este martes y el jueves, y en Santiago, A Coruña, Lugo y Ourense, el miércoles, jueves y viernes.

El sindicato mayoritario entre los médicos y facultativos gallegos ha convocado además para el 2 de marzo una huelga indefinida para exigir de la Xunta un plan de choque que permita descongestionar la Atención Primaria y reducir las listas de espera en Galicia.

Los médicos rechazan la propuesta de reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNI), que el Ministerio que dirige Mónica García acordó el pasado 26 de enero con los llamados sindicatos del ámbito, es decir, los generalistas: SATSE-FSES, CC. OO., UGT y CSIF.

Los convocantes reclaman un estatuto propio que recoja las particularidades de la profesión médica, independiente del resto del personal, que incluya medidas como una clasificación profesional singular -crear una nueva categoría A1-, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables y que todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida.

Piden también que las guardias sean voluntarias, una jubilación anticipada voluntaria total o parcial o la prohibición de la movilidad forzosa, entre otras reivindicaciones.