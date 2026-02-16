Mi cuenta

Galicia

Rueda afirma que en el PP de Galicia hay "bastantes diferencias con los planteamientos de Vox" sobre feminismo

Ep
16/02/2026 15:42
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda durante la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta este lunes en Santiago de Compostela
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda durante la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta este lunes en Santiago de Compostela
EFE/Lavandeira jr
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asegura que en "todos los temas que tienen que ver con feminismo" tanto en el Gobierno gallego como en el PP de Galicia hay "bastantes diferencias con los planteamientos de Vox en algunos de los extremos que defienden, que ya son conocidos". "Por lo tanto, no voy a abundar en eso", agrega.

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola (PP), ha afirmado en una entrevista con Okdiario que: "El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox". Cuestionado sobre estas declaraciones, Rueda ha dicho "desconocer lo que dijo" su compañera popular, "ni lo que dijo ni por qué lo dijo".

Feijóo, sin líneas rojas para llegar a acuerdos "puntuales" con Vox: "Nos tenemos que entender"

"Yo sé nuestra postura, la postura de los demás, los demás tendrán que explicarla", ha zanjado en relación a esta pregunta en rueda de la prensa tras el Consello de la Xunta de este lunes.

