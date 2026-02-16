La comercializadora energética de la Xunta empieza a operar con descuentos en el parque de Mondigo

Un momento de la reunión del Consello da Xunta de este 16 de febrero Europa Press

La comercializadora gallega de energía, cuya creación fue anunciada por la Xunta en septiembre de 2024, comenzará a operar con el parque eólico Mondigo, en la provincia de Lugo, que ha sido adquirido por la sociedad mixta Recursos de Galicia (RDG) por 75 millones de euros.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha explicado en su comparecencia tras el Consello de la Xunta de este lunes, que con esta medida se cumple uno de los objetivos de la Ley de beneficios sociales de los recursos naturales de Galicia, ya que los vecinos que se encuentren en un radio de 2 kilómetros de este parque "verán reducida su factura energética en un 80 %".

Se trata de una medida que beneficiará a unas 500 familias y que tendrá aplicación "con un descuento directamente en las facturas", según ha informado la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que espera que este sea "el primer caso de muchos" al que también se sumen las comercializadoras privadas.

En todo caso, la comercializadora pública será una de las que compañías que ofrezca estos descuentos, aparte de las empresas que quieran adherirse. Los posibles beneficiarios podrán acceder a la bonificación a través de un página web, que la Xunta habilitará en "próximos días", en la que deberán subir sus facturas.

"Será posible que tengan descuentos con cualquiera, nosotros no queremos obligar a la gente que trabaje con la comercializadora de RDG y por eso ofrecemos a las comercializadoras que trabajen en la zona que se pueden adherir al programa, que es voluntario para ellas", ha especificado Lorenzana.

El parque eólico Mondigo, que se convertirá en el primero de Galicia que aplica el descuento directamente en la factura, se encuentra situado en los municipios lucenses de Barreiros, Ribadeo y Trabada, cuenta con 11 aerogeneradores y 49,5 MW de potencia instalada, y ya está produciendo energía con 131 GWh/año.

Recursos de Galicia es una sociedad público privada en la que la Xunta tiene el 30 % y el resto está en manos de empresas, y la energía de este parque "va a tener un cien por cien de retorno a Galicia", ha destacado la conselleira, dado que aparte de los vecinos también habrá contratos PPA con industrias del entorno y de sectores estratégicos.

Por otra parte, el Gobierno gallego ha aprobado un año más destinar 8 millones de euros como complemento autonómico a las pensiones no contributivas, lo que beneficiará a unas 36.000 personas en Galicia.

Este complemento extraordinario se abonará en un pago único, que se hace sin necesidad de que el beneficiario lo solicite y lo recibirá directamente antes de que termine el primer trimestre de este año.

Pruebas de la OPE de Educación empiezan el 20 de junio

El Consello de la Xunta ha aprobado la oferta pública de empleo (OPE) de Educación para este año 2026, con un total de 1.600 plazas en 42 especialidades, cuyas pruebas empezarán el 20 de junio y terminarán el 19 de julio.

La mayoría de estas plazas, el 87 % serán de nuevo ingreso y acceso libre, mientras que el 13 % restante serán de promoción interna.