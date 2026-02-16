Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

El plazo para anotarse a las oposiciones de la Xunta con 1.600 plazas en educación abrirá el 24 de febrero

Ep
16/02/2026 16:26
Uno de los pabellones donde se realizan exámenes de oposiciones

El plazo para anotarse a las oposiciones de la Xunta con 1.601 plazas en 42 especialidades de educación abrirá el 24 de febrero. Del total, 1.388 son de libre ingreso, el 87%, y las 213 restantes son de promoción interna.

Los exámenes se celebrarán entre los días 20 de junio y 19 de julio. La oferta y orden de convocatoria se publicarán en próximos días en el Diario Oficial de Galicia, con el objetivo de que las personas que obtengan plaza puedan incorporarse a su puesto el 1 de septiembre del curso 2026-27.

El Consello de la Xunta ha dado este lunes luz verde al decreto de oferta pública de empleo (OPE) de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP.

En rueda de prensa, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado que se agota el límite del 120% de la tasa de reposición establecido en la normativa estatal, de modo que se convocan 120 plazas por cada 100 bajas. Una cuestión que permitirá mejorar ratios de profesor por alumnos, unido a una caída de matrículas.

Habrá 476 plazas de profesores en primaria (ocho especialidades) y 852 en secundaria (29 especialidades). También se incluyen 60 plazas en profesores singulares en FP. En lo tocante a promoción interna, hay 213 plazas en 29 especialidades.

Rueda subraya que se "refuerza" la atención a la diversidad, con un total de 136 plazas para maestros especialistas en audición y lenguaje y en pedagogía terapéutica, un 46% más que en las oposiciones de 2025. Igualmente, se hace hincapié en idiomas, con 229 plazas en inglés (45 más) y 54 en francés (22 más).

Además, apuesta por reforzar especialidades en los que había problemas al agotarse las listas de sustitución, como son 35 plazas para latín, así como 14 plazas en soldadura en el cuerpo de profesores en FP.

El Gobierno gallego subraya que con esta convocatoria van un total de 21.698 plazas de docentes convocadas en la comunidad desde 2009.

