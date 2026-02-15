El PPdeG pregunta al Gobierno por el reparto de las nuevas unidades judiciales, en el que ven "discriminación a Galicia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Jesús Hellín (Ep)

Senadores del PPdeG han registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez en relación al reparto de las nuevas unidades judiciales, en el que consideran que existe una "discriminación a Galicia".

"De las 500 anunciadas por el ministro de Justicia, tan solo 19 vienen a Galicia. Esto supone un 3,8% de las plazas frente a las 91 que irán destinadas a Cataluña, un 19%", ha aquejado Pepa Pardo este domingo en un audio remitido a los medios, en el que las califica como "insuficientes".

Los populares han afeado que esta decisión, anunciada por Félix Bolaños el pasado 26 de enero, no fuese consultada previamente a la Comisión Mixta del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y no respete los "criterios poblacionales".

Además, han preguntado a qué criterios concretos obedece la "no creación" de plazas judiciales en ayuntamientos como Vilagarcía de Arousa, Ponteareas, Viveiro, Sarria o Carballo, donde aseguran que existe una "necesidad" de las mismas.

Asimismo, han lamentado que no se atienda la petición de la creación de una plaza de magistrado en la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, "a pesar del nivel de atrasos que presenta"; o de una segunda plaza en el Juzgado de lo Mercantil en Vigo.

"¿Cómo se va a liquidar el perjuicio ocasionado con la creación de las secciones de Violencia sobre la Mujer en A Coruña y Vigo a costa de los juzgados de instrucción de estas ciudades? Porque las nuevas plazas de instrucción arrancarán sin expedientes en ambos lugares", ha cuestionado el PPdeG.

Por último, han preguntado también al Gobierno central si piensa crear una plaza de magistrado en la Sala de lo social del TSXG y, si la repuesta es negativa, a qué se debe.