Calvo cree que hay “una duda razonable” sobre la seguridad del tren y pide explicaciones

Un tren de alta velocidad en la estación de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

El conselleiro de Presidencia de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, considera que hay “una duda razonable” sobre la seguridad del transporte por tren, tras los accidentes registrados en Andalucía y Cataluña, y pidió explicaciones al Ministerio de Transportes para “saber si efectivamente estaban las cosas bien o había algún peligro”.

En una entrevista realizada este domingo en la ‘Radio Galega’, Calvo recordó los retrasos anteriores en la alta velocidad en Galicia, a los que cree que nunca se dio respuesta.

Y ahora con la decisión del Adif de reducir la velocidad de algunos trenes en la comunidad sin dar más información, Calvo considera que si existe un problema de seguridad, “hay que explicarlo”.

Para él está claro que el hecho de que no se haya puesto encima de la mesa ninguna información sobre las “incidencias” pasadas y las suspensiones de servicios de los últimos días en el Eje Atlántico es algo que “enfada mucho” a todos los usuarios y genera “muchas dudas” sobre el transporte ferroviario.

Preguntas a Renfe

Según aseguró el conselleiro, el pasado fin de semana, cuando se suspendieron los trenes con salida y llegada a Vigo, entre otros, por el temporal, la Xunta preguntó a Renfe por qué no ponía transporte alternativo y la respuesta fue que no podían garantizar cubrir la totalidad de las plazas que tenían vendidas, lo que hizo que no se fastidiasen “unos cuantos, sino todos los usuarios”.

Además, Calvo, que tiene las competencias en transporte, insistió en que la Xunta ya pidió explicaciones por carta en enero sobre la reducción de velocidad entre Santiago y Ourense porque “lo importante en una situación de emergencia es tener información”, pero “no se dijo absolutamente nada”, subrayó.

El conselleiro insiste en conocer qué respondió el Gobierno al ultimátum de la UE por la AP-9

A estas reclamaciones sumó la de la conexión ferroviaria de Lugo y Ferrol, el Corredor Atlántico de mercancías, o el AVE a la frontera portuguesa; así como el rescate de la concesión de la autopista AP-9, sobre el que el Gobierno “se niega a hablar”, lamentó, pese a que la Xunta considera que “es el momento de plantearse ese rescate” ya que “hay motivos y está justificado económicamente”.

El Ejecutivo autonómico sostiene, en base a un estudio que encargó a este respecto, que el coste de las bonificaciones en el peaje hasta el final de la concesión “es similar a lo que costaría rescatarla”, indicó Calvo.

Además, el conselleiro de Presidencia volvió a reclamar al Gobierno información sobre las alegaciones presentadas al expediente abierto por la Comisión Europea sobre las sucesivas prórrogas de la concesión de la AP-9, sobre lo que la Xunta dio un ultimátum de un mes, el pasado 2 de febrero, antes de presentar un recurso contencioso-administrativo para requerir esa información.