El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Besteiro reclama una Galicia interior con servicios dignos e insta a retirar la ley local

Agencias
15/02/2026 15:27
José Ramón Gómez Besteiro
José Ramón Gómez Besteiro
EFE
El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado una Galicia interior con servicios públicos dignos y ha instado a la Xunta a retirar el anteproyecto de Ley de Administración Local si no garantiza los recursos suficientes para los ayuntamientos.

Besteiro participó esta jornada en el Domingo Gordo de Viana do Bolo (Ourense), según ha informado el PSdeG, en una jornada marcada por la celebración del Carnaval, pero también recordando que hace unos meses la provincia estuvo en "circunstancias bien tristes”, por los incendios forestales del verano.

Durante su visita, el líder de los socialistas gallegos insistió en que Galicia no puede permitirse avanzar la dos velocidades y advirtió de que, mientras fiestas como la de Viana muestran identidad y dinamismo, la Xunta continúa reduciendo servicios esenciales en el interior que necesita inversiones "para crear oportunidades".

A su juicio, el PP no está desarrollando políticas eficaces para afrontar el reto demográfico ni para garantizar igualdad territorial, y apuntó directamente a un "infrafinanciación" en las provincias de Ourense y Lugo.

Por eso, considera que si el anteproyecto de Ley de Administración Local no garantiza los recursos necesarios para que los ayuntamientos presten los servicios públicos en condiciones, lo mejor que pueden hacer la Xunta es retirarla.

En este sentido, ha apuntado que la normativa debería clarificar el futuro financiero y competencial de las administraciones municipales porque son precisamente los ayuntamientos rurales los que están asumiendo cargas que exceden sus posibilidades para suplir carencias de otras administraciones.

El rural no es solo tradición, sino también "cultura e historia", y "merece futuro", por lo que ha reclamado políticas activas y no la "propaganda demográfica" de la Xunta.

