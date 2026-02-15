Mi cuenta

Galicia

Besteiro denuncia que mientras fiestas como la de Viana muestran "identidad", la Xunta "reduce servicios" en el interior

Ep
15/02/2026 13:17
O líder do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro
El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro
EFE
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha denunciado que mientras fiestas como el Entroido en Viana do Bolo muestran "identidad y dinamismo", la Xunta continúa "reduciendo servicios esenciales en el interior".

Tal y como ha trasladado el PSdeG en una nota de prensa, Besteiro se ha acercado al Domingo Gordo de Viana. Allí, ha reivindicado la "satisfacción" de acercarse a las comarcas del oriente ourensano con motivo de una fiesta señalada como es el Entroido y ha recordado que apenas unos meses atrás la provincia estuvo ligada a "circunstancias bien tristes", por los incendios forestales del verano.

La visita ha coincidido con la celebración de la Festa da Androlla y con el desfile de fulións, boteiros y carrozas, una imagen que, a su juicio, demuestra que "el rural tiene vida y capacidad".

Besteiro ha insistido que Galicia "no pude permitirse avanzar a dos velocidades" y ha advertido de que, mientras estas fiestas "muestran identidad y dinamismo", la Xunta "continúa reduciendo servicios esenciales" en el interior.

"Nuestro rural tiene futuro si defendemos los servicios públicos e invertimos para crear oportunidades", ha afirmado, haciendo referencia a la "necesidad" de reforzar la sanidad, la educación y el apoyo al sector primario y su industria de transformación.

En relación con el anteproyecto de lei de administración local anunciado por el Gobierno gallego, advirtió de que "si no garantice los recursos necesarios para que los municipios presten sus servicios públicos en condiciones, lo mejor que pueden hacer es retirarla".

A su entender, son precisamente los municipios rurales los que están "asumiendo cargas que exceden sus posibilidades" para "suplir carencias de otras administraciones".

"Además de cultura y de historia, nuestro rural merece futuro", ha concluido.

