Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Lorenzana destaca que están abiertas las ayudas para mejorar parques empresariales

Ep
14/02/2026 21:50
Lorenzana, en su visita de este sábado al polígono da Pedreira, en Meaño
Lorenzana, en su visita de este sábado al polígono da Pedreira, en Meaño
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, informó este sábado de que hasta el 4 de marzo se pueden solicitar las ayudas de la Xunta para la habilitación y mejora de infraestructuras en los parques empresariales de Galicia, que ascienden a 3,4 millones de euros.

 Lorenzana, acompañada por la directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, visitó en la localidad pontevedresa de Meaño el polígono industrial da Pedreira, que el pasado año recibió cerca de 80.000 euros de esta línea de ayudas para mejorar el firme de sus infraestructuras viarias.

 Este parque empresarial fue uno de los 73 beneficiados en 2025. De ellos, 28 en la provincia de A Coruña; 22 en Lugo; siete en Ourense y 16 en Pontevedra.

 En el acto, Lorenzana destacó que las ayudas cubren hasta el 80% de la inversión subvencionable, con un máximo de 120.000 euros para las solicitudes individuales y de 138.000 para las conjuntas.

 Como novedad, señaló que este año se podrán destinar a mejorar las infraestructuras y espacios públicos del parque empresarial para su integración paisajística.

 Las ayudas cubren la implantación y mejoras en iluminación pública, en plantas de depuración de aguas; en gestión de residuos o en servicios de suministro de gas e hidrógeno. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explícase durante a súa visita deste sábado a zonas inundables

Galicia instalará 600 paneis sobre o risco de inundación en 41 concellos
EFE
Recorrido de la manifestación de los médicos este sábado por las calles de Madrid

Miles de médicos piden la dimisión de la ministra y avisan de semanas de huelgas
EFE
Bad Bunny ofreció el viernes el primero de los tres conciertos que dará en Argentina

El apoteósico regreso de Bad Bunny a Buenos Aires: perreo, fútbol y unión latina
EFE
Pequeños y mayores se divirtieron en Vilaboa

El espíritu 'entroideiro' invade la comarca, que este domingo vive la XL Festa da Filloa
Noelia Díaz