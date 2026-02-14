Lorenzana destaca que están abiertas las ayudas para mejorar parques empresariales

Lorenzana, en su visita de este sábado al polígono da Pedreira, en Meaño Cedida

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, informó este sábado de que hasta el 4 de marzo se pueden solicitar las ayudas de la Xunta para la habilitación y mejora de infraestructuras en los parques empresariales de Galicia, que ascienden a 3,4 millones de euros.

Lorenzana, acompañada por la directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, visitó en la localidad pontevedresa de Meaño el polígono industrial da Pedreira, que el pasado año recibió cerca de 80.000 euros de esta línea de ayudas para mejorar el firme de sus infraestructuras viarias.

Este parque empresarial fue uno de los 73 beneficiados en 2025. De ellos, 28 en la provincia de A Coruña; 22 en Lugo; siete en Ourense y 16 en Pontevedra.

En el acto, Lorenzana destacó que las ayudas cubren hasta el 80% de la inversión subvencionable, con un máximo de 120.000 euros para las solicitudes individuales y de 138.000 para las conjuntas.

Como novedad, señaló que este año se podrán destinar a mejorar las infraestructuras y espacios públicos del parque empresarial para su integración paisajística.

Las ayudas cubren la implantación y mejoras en iluminación pública, en plantas de depuración de aguas; en gestión de residuos o en servicios de suministro de gas e hidrógeno.