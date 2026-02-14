Galicia instalará 600 paneis sobre o risco de inundación en 41 concellos
O Goberno galego indica que servirán para concienciar dos perigos destas zonas e informar de medidas preventivas
A Xunta de Galicia ten previsto instalar durante próximos meses un total de ao redor de 600 paneis informativos en 41 concellos para informar e sensibilizar á cidadanía sobre o risco de inundación.
A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitou este sábado zonas de risco potencial significativo de inundación (Arpsi) de varios concellos da provincia da Coruña (Betanzos, A Coruña e Sada) nas que xa se instalaron estes paneis.
Pautas de actuación
Uns carteis que servirán para concienciar á cidadanía sobre os perigos e implicacións destas zonas, así como informar das medidas preventivas e pautas de actuación para a veciñanza en caso de producirse algún episodio deste tipo, informou a Consellería de Medio Ambiente.
Ata o momento colocáronse máis de 250 indicadores en preto dunha vintena de municipios da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, pero nos próximos meses ampliarase ata os 600 nun total de 41 municipios, para chegar a todas as Arpsi do grupo IV, as de maior risco de rexistrarse inundacións e tamén de perigo.
Segundo detallou a conselleira, a colocación destes elementos pretende mellorar a conciencia pública sobre a dinámica natural dos ríos e reforzar a seguridade e as medidas de protección da cidadanía.
É un traballo enmarcado no Plan de Xestión de Risco de InundacióZn (PXRI) e no Plan estratéxico de divulgación das áreas de risco potencial significativo de inundación (Pedarpsi).
Augas de Galicia xa colocou estes paneis informativos nun total de 19 concellos que contan con áreas con alto risco de inundación no seu territorio, como son Betanzos, Sada, A Coruña, Ames, Gondomar, Bueu, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Carnota, Vimianzo, Zas, Carballo, Arteixo, Fene, Neda, Cedeira, As Pontes de García Rodríguez, A Pobra do Caramiñal e Ferrol.
O PXRI, que está vixente ata o vindeiro ano 2027, está a ser sometido a revisión en aplicación da directiva comunitaria relativa á xestión do risco de inundación.
Por iso, está a tramitarse un novo plan para o período 2028-2033 que cataloga 172 Arpsi fluviais (dous máis que o actual) cunha extensión de 566 quilómetros vulnerables, susceptibles de sufrir desbordamentos en caso de episodios de choiva intensa.
O actual plan inclúe 170 Arpsi fluviais, cunha extensión de 548 quilómetros de río, e 28 Arpsi costeiras, cunha lonxitude de 160 quilómetros.