El naufragio del ‘Pitanxo’ cumple cuatro años con la apertura del juicio oral más cerca que nunca

Ya han pasado cuatro años desde que el pesquero gallego ‘Villa de Pitanxo’ se hundiese en aguas de Terranova, Canadá, en la madrugada del 15 de febrero de 2022, acabando con la vida de 21 de los 24 marineros a bordo y convirtiéndose así en el peor naufragio de un buque español del siglo XXI.

Cuatro años en los que se ha llevado a cabo un largo proceso judicial para esclarecer lo ocurrido, que podría comenzar ahora el inicio de su fin, después de que esta semana el juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno propusiese juzgar a dos directivos de la armadora del barco y al propio capitán, Juan Padín, uno de los supervivientes a la tragedia.

Y es que en su auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado ha enviado a juicio al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez; al director de Flota, José Antonio Nores Ortega, y al capitán Padín por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Como responsable civil subsidiario, el instructor señala a la mercantil Pesquerías Nores Marín y a la entidad aseguradora como responsable civil directo.

En su resolución, el juez hace un relato de la travesía del barco y de su hundimiento y señala diferentes factores que contribuyeron a que se produjera la inundación y hundimiento.

Entre los mismos, cita la sobrecarga no controlada, la falta de medidas de precaución ante la posibilidad de realizar una virada en condiciones meteorológicas muy adversas o la decisión del capitán de continuar el giro con mal tiempo, en lugar de tomar otras posibles alternativas más seguras.

Abandono tardío

Además, el juez apunta que Padín dio la orden de abandonar el buque demasiado tarde al no ser consciente de la gravedad de la situación y que impidió una salida más ordenada que hubiera podido ser exitosa.

“Cuando la dio, las posibilidades de salvarse eran muy reducidas”, afirma. El documento de la AN llegó días después de que la Fiscalía presentase su informe final sobre el hundimiento.

En él, el Ministerio público apuntó a la responsabilidad del capitán y de los responsables de la armadora. La Fiscalía subrayó que estos tenían “facultades de decisión, ejecución y control” y permitieron que se desempeñase el trabajo “en condiciones inseguras, con inobservancia de medidas preventivas y con grosero desprecio para la vida y la integridad física de los tripulantes del buque”. Todo esto “desembocó en el fatal desenlace”, apuntó.

Aquel martes, pasaban unos minutos de las 05.00 horas en España cuando saltaron las alarmas, informando de que el buque sufría problemas en las gélidas aguas del Atlántico Norte, una zona próxima al lugar donde se hundió el ‘Titanic’ en 1912.

Según relataron las únicas tres personas que se salvaron, todo ocurrió muy rápido y en cuestión de 20 minutos el barco se había sumergido, quedando menos de diez marineros en un bote a la deriva durante cinco horas, hasta que fueron encontrados por otro pesquero gallego, el ‘Playa Menduiña 2’.

Sin embargo, muchos de los que estaban en la balsa, que tenía una fuga no soportaron las bajas temperaturas y fallecieron antes.

Solo el capitán, Juan Padín; su sobrino, Eduardo Rial, y un marinero ghanés, Samuel Kwesi, lograron sobrevivir.

Padín y Rial contaron que el motor del ‘Pitanxo’ paró de forma repentina, quedando el barco a la deriva en medio de una fuerte tormenta, por lo que el mar acabó engulléndolo con poco margen para que los 24 tripulantes pudiesen hacer algo para salvarse.

Otra versión

Sin embargo, Kwesi aseguró que el ‘Villa de Pitanxo’ había embarrado (enganchado las redes al fondo del mar), por lo que el capitán trató de hacer varias maniobras para solucionarlo.

Así, el barco comenzaría a escorarse, entrando agua hasta que el motor se paró, sin escuchar a los marineros que pedían que soltase las redes. Estas contradicciones hicieron que comenzase la investigación judicial.

Durante estos cuatro años, los familiares de las víctimas no han parado de pedir que se esclarezca lo ocurrido, insistiendo en la necesidad de bajar al pecio para averiguar qué pasó.

Una bajada que finalmente se llevó a cabo más de un año después de la tragedia y que permitió elaborar un informe que también será analizado por la justicia. Ahora, las familias han organizado un homenaje para el sábado 21 de febrero al lado de la placa que conmemora el naufragio al que acudirá el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, según han anunciado los familiares.