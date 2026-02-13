El juez procesa al capitán del Villa de Pitanxo y a dos directivos de la armadora

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar al capitán del buque pesquero Villa de Pitanxo y a dos directivos de la empresa armadora por su presunta responsabilidad en la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio ocurrido en febrero de 2022 a 250 millas de Terranova (Canadá).

El magistrado ha dictado este viernes un auto de pase a procedimiento abreviado -equivalente al procesamiento- en el que propone juzgar al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez; al director de Flota, José Antonio Nores Ortega, y al capitán del barco, Juan Enrique Padín, por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores.

Moreno sigue así el criterio expuesto por la Fiscalía en su escrito, en el que consideró que el capitán y los armadores mostraron un "grosero desprecio por la vida" de la tripulación.

Como responsable civil subsidiario, el instructor señala a la mercantil Pesquerías Nores Marín S.L. y a la entidad aseguradora como responsable civil directo.

El auto que pone fin a la investigación llega cuando están a punto de cumplirse cuatro años de la tragedia que dejó 21 fallecidos: 12 de ellos no aparecieron y el resto murieron por ahogamiento o hipotermia. Otros tres, entre ellos el capitán, fueron rescatados con vida en el interior de una de las balsas salvavidas.

Una orden de abandonar el buque demasiado tardía

En su auto, el magistrado Ismael Moreno apunta que el capitán dio la orden de abandonar el buque demasiado tarde al no ser consciente de la gravedad de la situación y que impidió una salida más ordenada de la nave que hubiera podido ser exitosa.

"Cuando la dio, las posibilidades de salvarse eran muy reducidas", afirma.

Algo en lo que coincide con la fiscal que ha investigado el naufragio, que cuestionó en su escrito que el capitán diera la orden de abandono "demasiado tarde al no ser consciente de la gravedad de la situación".

Desde la sobrecarga del buque hasta la falta de medidas de precaución

En su relato de los hechos, el juez señala diferentes factores que contribuyeron a que se produjera la inundación y hundimiento del buque.

La sobrecarga no controlada, la falta de medidas de precaución ante la posibilidad de realizar una virada en condiciones meteorológicas muy adversas o la decisión del capitán de continuar el giro con mal tiempo son algunos de ellos.

También el hecho de que solo existiera una escalera desde la cubierta hasta los puntos designados para embarcar en las balsas salvavidas y que era inaccesible en el momento en el que se ordenó el abandono, lo que obligó a los tripulantes a utilizar otras vías.

El juez menciona las condiciones físicas de los tripulantes, con ocho de ellos contagiados con COVID-19, según informó el capitán, y señala que la tripulación no estaba familiarizada con los medios de salvamento del buque ni tenía la suficiente formación sobre riesgos de hipotermia.

Ni los trajes de inmersión habían sido revisados ni el Villa Pitanxo estaba autorizado para navegar en zonas de formación de hielo, añade el magistrado.

Tras este paso, el juez da diez días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para presentar su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.