A Xunta non pode conceder a discapacidade a 2.600 galegos polo recurso ao TC do Goberno central
A conselleira Fabiola García acusa ao Executivo de Sánchez de actuar deste xeito “só polo seu afán recadador”
A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, asegurou que a Xunta non pode conceder automaticamente a discapacidade a 2.600 persoas con dependencia que a teñen solicitada por culpa do recurso do Goberno central ante o Tribunal Constitucional (TC) contra o Plan de choque.
Así o trasladou durante unha entrevista no programa ‘Bos Días’, da Televisión de Galicia, e da que informou a Xunta nun comunicado.
Nela, reclamou ao Executivo de Pedro Sánchez a retirada inmediata deste recurso que, ao seu xuízo, “só explícase por un afán recadador”.
Neste sentido, apuntou que os máis de 12.600 dependentes aos que a Xunta recoñeceu a discapacidade durante o ano de vixencia do Plan de choque “supuxeron 114 millóns de euros menos de recadación para o Executivo central en 2025 en Galicia”.
A conselleira denunciou que a actuación do Goberno de España “non vai contra a Xunta, vai contra todos os galegos con dependencia, xa que ten consecuencias sobre eles en forma de atrasos, máis trabas burocráticas e demoras na atención”.
Así, sostivo que o recurso obrígaos a someterse a unha nova valoración para obter a discapacidade, “a pesar de comprobarse amplamente que existe unha relación directa entre o grao de dependencia e a porcentaxe de discapacidade”.
Fabiola García incidiu “no contraditorio que é que o Goberno central recorra un modelo que copia na súa proposta de modificación da lei de dependencia que está en tramitación no Parlamento”.
Esta proposta, segundo indicou, recolle a homologación automática que ata o de agora aplicaba a Xunta, “pero quitando os beneficios fiscais aos que teñen dereito estas persoas”.
Política Social ve contraditorio o movemento cando o Plan de choque é un modelo para a futura lei estatal
A conselleira acusou ao Executivo de Sánchez de “actuar con Galicia como nunca se atrevería a facelo con Cataluña e o País Vasco”.
Respecto diso, denunciou “as trabas” que, conforme apuntou, está a poñer á atención aos dependentes galegos, non só co seu recurso ao Plan de choque senón tamén ao non financiar o 50% da dependencia ao que obriga a lei.
Isto, na súa opinión, contrasta co acordo entre o Goberno de España e o País Vasco para sufragar a partes iguais o custo dos servizos, o que supón xerar dependentes de primeira e dependentes de segunda.
García lamentou que o Executivo central entorpeza un plan de atención que “está a demostrar que funciona, con máis de 86.000 expedientes de dependencia e de discapacidade resoltos de maneira favorable nos doce meses que leva en vigor”.
Un feito que levou á conselleira para concluír que “mentres a Xunta resolve, o Goberno central recorre, atrasa e recada”.
Críticas á oposición
Por outra banda, o portavoz parlamentario do PPdeG, Alberto Pazos, denunciou que no último Pleno PSdeG e BNG “quedaron retratados como o que son, antigalegos”, á vez que afirmou que están “inhabilitados para defender os intereses da comunidade”.
Así o trasladou nunha rolda de prensa na Cámara autonómica na que afeou que no Pleno desta semana fíxose evidente “unha vez máis” a cara “máis radical do independentismo galego” e o “servilismo máis submiso” do Grupo Socialista, así como “un sorprendente descoñecemento e falta de compromiso” da oposición sobre “os problemas da Galicia real”.
Así, lembrou que a líder do BNG, Ana Pontón, propuxo alcanzar “un acordo” para que o TC “quite as súas mans do autogoberno”, o que interpretou como unha pretensión de “aniquilar as institucións de todo o Estado no territorio, que a Constitución deixe de operar en Galicia e que o Tribunal Contitucional non teña competencias na comunidade”.
Pazos incidiu en que “chama a atención” que a dirixente que “clama con tanta vehemencia contra o centralismo sexa a que tira pedras contra o autogoberno de Galicia”.
O PPdeG califica de “antigalegos” a BNG e PSdeG, aos que non ve capaces de “defender os intereses” de Galicia
A este respecto, o portavoz parlamentario do grupo popular afeou a “incapacidade” do Bloque Nacionalista Galego para votar a favor de demandar ao Goberno que retire o recurso ante o Contitucional que afecta aos últimos cambios legais galegos en materia eólica e para axilizar o plan de atención á dependencia e á discapacidade, tendo en conta que os nacionalistas optaron por absterse.
“Aquí vese canto defende o nacionalismo os intereses das galegas e galegos”, lamentou o portavoz parlamentario popular, Alberto Pazos, antes de repasar as cifras sobre os efectos favorables en Galicia do plan de axilización da dependencia e do recoñecemento automático da discapacidade.
Ao mesmo respecto, reprobou a “postura servil” dos socialistas galegos, ao entender que co seu voto en contra están diciendo “si” a “recortar os dereitos dos galegos para mellorar os servizos sociais e a bloquear o avance económico de Galicia”, subliñou o portavoz.