Normalizado el suministro eléctrico en Galicia tras las incidencias causadas por el viento

Las rachas de viento y las precipitaciones de la borrasca Nils provocaron la 'caída' del suministro eléctrico en las últimas horas en varios puntos de Galicia, pero Naturgy ha confirmado que, en la mañana de este jueves, la situación es de "normalidad" en la red de distribución.

Fuentes de Naturgy han explicado que la pasada noche se produjeron incidencias "puntuales", sobre todo en la provincia de A Coruña, pero el suministro ya se restableció. La mayor parte de los problemas en las últimas horas se produjeron como consecuencia del temporal, debido a caídas de árboles, ramas o cortezas sobre las líneas por el fuerte viento.

Asimismo, la compañía ha subrayado que junto a su distribuidora eléctrica, UFD, han movilizado a sus brigadas y operadores de red, además de reformar la plataforma telefónica para trabajar en el campo "y atender las incidencias eléctricas que pudiera causar este nuevo temporal de viento y lluvia".

Igualmente, ha añadido que UFD "está en contacto permanente con la Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) con el fin de coordinar cualquier intervención que fuera necesaria".