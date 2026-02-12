Galicia
Morre en Vigo Xesús Alonso Montero, histórico presidente da Real Academia Galega
Xesús Alonso Montero, presidente no seu día presidente da Real Academia Galega, finou na mañá de este xoves en Vigo, a mesma cidade na que naceu en 1928.
Nos vindeiros días, estaba previsto que se sometera a unha operación de corazón, algo que finalmente non foi posible.
Dentro da traxetoria do ensayista, tamén destaca que foi catedrático emérito de Literatura Galega de la Universidad de Santiago de Compostela, e conta cunha obra moi dilatada.
A súa extensa obra é clave para coñecer e comprender a realidade idiomática e cultural galega das últimas décadas. Ademais, levou a cabo importantes estudos sobre figuras relevantes, como é o caso de Rosalía de Castro, Castelao ou Celso Emllio Ferreiro, entre outros.