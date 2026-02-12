Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Garbage se suman a la programación del O Gozo Festival 2026 en su gira de despedida

Ep
12/02/2026 21:47
Foto de la agrupación Garbage 
@garbage
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La mítica banda estadounidense Garbage se ha sumado a la programación del O Gozo Festival 2026 con un concierto en Galicia incluido en su gira de despedida.

En concreto, será el día 6 de julio en la Sala Pelícano de A Coruña, dentro de la programación del ciclo O Gozo 2026, que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo.

Maroon 5 será el grupo cabeza de cartel del festival

Maroon 5, Martin Garrix y Danny Ocean actuarán en el Gozo Fest 2026 | Programa completo

Más información

En su despedida de los escenarios, el grupo liderado por Shirley Manson se embarca en una gira mundial que tendrá 3 únicas actuaciones en España este verano. Tras su primera cita en los Jardines del Botánico de Madrid el 5 de julio, Garbage llegará a A Coruña, antes de cerrar su recorrido en los Jardines de Viveros de Valencia el 8 de julio.

El proyecto O Gozo Festival, nacido en 2023, cuenta para 2026 con confirmaciones de la talla de Maroon 5, Martin Garrix, Danny Ocean, Rita Ora y Miriam Rodríguez, el 11 de julio en el Monte do Gozo de Santiago; así como The Kooks, el 5 de marzo en la Sala Pelícano de A Coruña.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

L'Oréal propone nombrar al español Pablo Isla como nuevo vicepresidente
EFE
Familiares y amigos de Diego Bello se concentraron ante la Torre en febrero de 2020

El caso de Diego Bello llega a Amazon Prime: “No va a volver, pero seguiremos viviendo con su recuerdo”
Lara Fernández

La vida nocturna de A Coruña resumida en menos de lo que suele durar una copa
Guillermo Parga

La borrasca ‘Nils’ impacta en el área coruñesa: trenes detenidos y árboles caídos
Lucía Tenreiro