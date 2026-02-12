Garbage se suman a la programación del O Gozo Festival 2026 en su gira de despedida
La mítica banda estadounidense Garbage se ha sumado a la programación del O Gozo Festival 2026 con un concierto en Galicia incluido en su gira de despedida.
En concreto, será el día 6 de julio en la Sala Pelícano de A Coruña, dentro de la programación del ciclo O Gozo 2026, que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo.
En su despedida de los escenarios, el grupo liderado por Shirley Manson se embarca en una gira mundial que tendrá 3 únicas actuaciones en España este verano. Tras su primera cita en los Jardines del Botánico de Madrid el 5 de julio, Garbage llegará a A Coruña, antes de cerrar su recorrido en los Jardines de Viveros de Valencia el 8 de julio.
El proyecto O Gozo Festival, nacido en 2023, cuenta para 2026 con confirmaciones de la talla de Maroon 5, Martin Garrix, Danny Ocean, Rita Ora y Miriam Rodríguez, el 11 de julio en el Monte do Gozo de Santiago; así como The Kooks, el 5 de marzo en la Sala Pelícano de A Coruña.