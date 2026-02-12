Fondo pesar en Galicia polo pasamento do "mestre de mestres" Xesús Alonso Montero
O pasamento de Xesús Alonso Montero, presidente no seu día presidente da Real Academia Galega, está a deixar un fondo pesar entre personalidades de Galicia nas redes sociais.
A propia institución foi das primeiras en pronunciarse, ensalzando a súa traxectoria alí. Tíldao como "mestre de mestres e grande exemplo de compromiso coa defensa e o estudo da lingua e da cultura galegas".
A alcaldesa da Coruña, Inés Rey, lamenta na súa conta de X o falecemento do escritor, ensalzando o seu legado na cultura galega. "A súa vida plena e comprometida con Galicia e coa nosa lingua deixa unha pegada imborrable", escribiu.
Tamén lle adicou unhas palabras Valentín Formoso, presidente da Deputación da Coruña. Asegura que queda "o seu exemplo e o seu inmenso legado", xunto ao seu amor pola lingua.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destaca o seu pensamento e valiosa obra. "A cultura e a intelectualidade galegas perden a un dos pensadores máis relevantes da Galicia contemporánea", escribiu no seu perfil.
A poeta e narradora Marilar Aleixandre quixo deixar unha mensaxe reivindicativa, homenaxeando a súa figura e salientando todo o que ela consideraba que era. "Morre Xesús Alonso Montero, galeguista, comunista, autor de ensaios cruciais, orador excepcional, comprometido coa lingua e co país", asinou.