Óliver Laxe, confundido con 'Frankestein' en los Globos de Oro

El director Oliver Laxe recibe el premio a ´Mejor música original´ por su trabajo en ´Sirat´ EFE

Si algo dejó claro la última entrega de “El Cine en la SER” es que cuando Óliver Laxe se sienta ante un micrófono, pasan cosas. El director gallego fue el gran protagonista de la sección en Cadena SER, en una entrevista que combinó reflexión sobre el cine, mirada personal y un inesperado momento viral.

Laxe habló con calma sobre su manera de entender el cine: un proceso casi espiritual, muy conectado con la naturaleza, el silencio y la búsqueda de verdad en pantalla. Fiel a su estilo, defendió un cine que no subestima al espectador y que apuesta por la experiencia sensorial más que por la explicación constante.

En medio de ese tono íntimo apareció la anécdota que terminó conquistando las redes: la comparación en los Globos de Oro, tan espontánea como divertida, que lo vinculaba con Frankenstein “sin maquillaje”. Lejos de incomodarse, el comentario añadió una capa de humor involuntario a la entrevista y generó una oleada de reacciones en X. Memes, bromas y comentarios cómplices que demostraron que incluso el cine de autor puede tener su momento pop.