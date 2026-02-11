Mi cuenta

Galicia

La Xunta abre el plazo para solicitar las ayudas a la actividad de personas autónomas con más de 40 millones de euros

Ep
11/02/2026 11:15
La Xunta ha abierto el plazo este miércoles para solicitar las ayudas a la actividad de las personas autónomas, a través de una orden única dotada de 40,7 millones de euros, así como los apoyos a la contratación indefinida por 1,3 millones de euros.

Así lo ha trasladado la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración en un comunicado, en el que ha recordado que, con la orden única, está previsto beneficiar a un total de 8.700 autónomos y contratar a unas 160 personas desempleadas.

Asimismo, el Ejecutivo gallego ha reiterado que la orden única abarca cinco programas, con especial incidencia en el serctor primario, el rural y el relevo generacional. Así, entre las principales novedades, la Consellería ha destacado la ampliación a dos años de la cobertura de la cuota cero a autónomos que inicien su actividad ligada a la agricultura, la ganadería o la silvicultura, hasta 1.920 euros.

En esta línea, la administración ha incidido en el aumento en un 20 % de la cantidad del Bono Remuda, de 1,5 millones de euros, para "facilitar la transmisión de negocios". El programa incluye, además, el Bono Nova Oportunidade --con 1,5 millones de euros para el retorno al autoempleo--, el Bono Autónomo --con 8 millones de euros en inversiones para negocios que lleven más de 42 meses activos--, y la conciliación familiar, para "facilitar la actividad de este colectivo".

En concreto, 28,9 millones de euros de la orden unificada se destinarán al programa de promoción autónomo, en base a dos líneas: la primera para impulsar el inicio de la actividad y mantenimiento del trabajo, y la segunda para garantizar la cuota cero durante 12 meses de actividad en sectores asociados a la agricultura, ganadería o silvicultura.

Por su parte, el Bono Remuda se dividirá también en dos líneas: el Bono remuda rural --para negocios en municipios de menos de 10.000 habitantes-- y el Bono remuda xeral, para el resto. Este bono incluye, además, apoyos para quien traspase su negocio por jubilación, entre 3.000 y 6.000 euros en función del ayuntamiento en el que se encuentre.

Asimismo, el programa de contratación, con un total de 750.000 euros, ofrecerá apoyo a la contratación para cubrir baja de maternidad o paternidad, la contratación para el cuidado de menores, mayores o dependientes, o para financiar servicios de cuidado para personas a cargo del autónomo.

