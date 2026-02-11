Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Cerca de 4.600 profesionales del Sergas alcanzan un nuevo grado de carrera profesional

Ep
11/02/2026 10:47
En concreto, 3.183 profesionales accedieron al grado 1
Archivo El Ideal Gallego
Un total de 4.594 profesionales del Servizo Galego de Saúde consiguieron un nuevo grado de carrera profesional retribuido en la convocatoria del año 2025, que se recogerá en la nómina de febrero con efectos económicos a 1 de enero de 2026.

De esos 4.594 profesionales, 1.613 son personal licenciado sanitario; 1.182 son personal diplomado sanitario; 951 son personal sanitario de formación profesional; y 848 son personal de gestión y servicios.

En concreto, 3.183 profesionales accedieron al grado 1; un total de 113 accedieron al grado 2; 1.209 accedieron al grado 3; y 89 profesionales accedieron al grado 4. El importe anual por grado reconocido asciende a 3.602 euros en el caso de personal licenciado sanitario y a 2.251 euros en el caso de personal diplomado sanitario.

En lo relativo al personal de formación profesional y gestión y servicios, los importes anuales por grado reconocido son de 2.899 euros en la categoría A1; 2.029 euros en la A2; 1.308 euros en la C1; 1.110 euros en la C2 y 897 euros en la E.

El objetivo del sistema de carrera profesional es reconocer la aportación de los profesionales a la mejora de la calidad de los servicios sanitarios públicos; distinguir a los profesionales otorgando un reconocimiento objetivo a su competencia profesional individual; generar corresponsabilidad y fomentar la cultura del compromiso con el sistema sanitario público, promoviendo la actualización de sus conocimientos y competencias y la mejora de su cualificación.

