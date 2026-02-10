Vientos de casi 120km/h y acumulados próximos a 50 litros en 12 horas en Galicia

Lluvia en A Coruña el 29 de noviembre Patricia G. Fraga

El temporal que ha puesto en alerta naranja por lluvias al interior de Pontevedra y por oleaje al litoral de A Coruña y Lugo ha dejado este martes rachas de viento cercanas a los 120 kilómetros por hora (km/h) y acumulados próximos a 50 litros por metro cuadrado (l/m2) en las primeras 12 horas del día.

Según los datos de MeteoGalicia, la racha de viento más fuerte de la jornada se ha registrado en la estación de O Xistral, en Muras (Lugo), donde sopló a 118,5 km/h a las 11:10.

En cuanto a las lluvias, los mayores acumulados hasta las 12:00 se registraron en la provincia de Pontevedra.

En la estación de Gargamala (Mondariz) cayeron 49,8 l/m2, seguida de cerca por la de Xesteiras (Cuntis), con 48,2 l/m2; la de Cequeliños (Arbo), con 48,2 l/m2, y la de Vigo-Campus, con 47,1 l/m2.

Alerta naranja por lluvia y temporal costero

La Xunta decretó para este martes la alerta naranja por lluvias en el interior de Pontevedra, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitiese un aviso de ese color por acumulados esperados de 80 l/m2 en 12 horas.

Debido a la alerta, se ha suspendido toda la actividad escolar exterior en los municipios de Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

También se ha suspendido la actividad federada deportiva y del programa Xogade en el exterior en los mismos ayuntamientos.

El resto de la provincia de Pontevedra, Ourense y parte de A Coruña están en nivel amarillo por lluvias.

Este martes también se ha activado la alerta naranja por temporal costero en las provincias de A Coruña y Lugo, por mar combinada del oeste con olas de hasta seis metros y viento del suroeste de fuerza siete y localmente fuerza ocho.

Por ese motivo también se ha suspendido la actividad deportiva en el mar en esa zona.

Durante la jornada de han registrado algunas incidencias asociadas al temporal, como el derrumbamiento parcial de la carretera LU-P-1402 a su paso por el municipio de Cervantes (Lugo).

Además, tres carreteras de la provincia de Ourense están en nivel rojo, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Se trata de la OU-0305 entre Ribadavia y A Reza, la OU-1011 entre Queizás y Oímbra y la OU-1114 entre O Mosqueiro y A Ponte Liñares.

Además, el mal tiempo mantiene a la deriva desde el lunes al pesquero Itoiz, a 24 millas naúticas al norte de Cabo Ortegal, en Cariño (A Coruña), ha informado Salvamento Marítimo.

Sánchez llama a Rueda para interesarse por el temporal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este martes al de la Xunta, Alfonso Rueda, para interesarse por el temporal y el presidente gallego ha aprovechado para pedirle soluciones al "caos ferroviario" y que arregle las carreteras dependientes del Gobierno central, según ha explicado en X.

Sánchez también ha informado de la llamada en su perfil de X: "Máxima coordinación entre administraciones y todo el apoyo del Gobierno a las zonas afectadas. Prudencia y atención a las indicaciones de los servicios de emergencia", ha escrito.