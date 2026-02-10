Una nueva borrasca amenaza con un temporal marítimo en A Coruña y A Mariña

El mar se traga las playas del Orzán y Matadero durante el temporal Joseph Quintana

Llega la nueva borrasca de alto impacto Nils, que dejará rachas de viento muy fuertes el miércoles y el jueves en amplias zonas, además de temporal marítimo, lluvias y nieve en cotas altas, mientras las precipitaciones siguen anegando de nuevo buena parte de la península, con varias comunidades en alerta y unos ríos al límite.

Las lluvias este martes serán casi generalizadas en la península y menos probables y débiles en las regiones mediterráneas y en Baleares previa llegada de la nueva borrasca de alto impacto, Nils, nombrada por el servicio meteorológico de Francia, de la que ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El agua añadida a los ríos por un deshielo acelerado a causa del ascenso térmico de estos días, con valores por encima de lo normal para la época, está aumentando la presión de los cauces, tras las lluvias intensas de estos días precedidos de sucesivas jornadas de nieve en muchas zonas.

Desde ayer las temperaturas están subiendo "notablemente", y con ello la cota de nieve, favoreciendo deshielos. Además, está lloviendo sobre la nieve caída en días previos que se derretirá "con un aporte extra de agua a los caudales", según el portavoz de la Aemet Rubén del Campo.

Habrá temporal marítimo con alerta naranja en Galicia, en el noroeste y oeste de A Coruña y A Mariña en Lugo. Se registrarán olas de hasta 6 metros por vientos marinos de hasta 74 kilómetros por hora.

¿Para cuando el tiempo anticiclónico?

El paso de frentes también marcará la jornada del viernes; ese día entrará una masa de aire polar húmeda aunque se espera que vayan ganando peso las altas presiones desde el suroeste peninsular, siendo probable un cambio de tendencia hacia un tiempo anticiclónico en fechas sucesivas, en especial en la mitad sur.

De momento ese día seguiría lloviendo de forma generalizadas en la península y Baleares, con posibles tormentas ocasionales y con los mayores acumulados en Galicia, Cantábrico, Estrecho y sierras de Andalucía, especialmente en sus vertientes oeste, pudiendo ser fuertes y persistentes.

Será generalizado el descenso de temperaturas pudiendo ser incluso notable el de las máximas en el Ebro y fachada oriental peninsular.