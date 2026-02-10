Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Lugo comunica dos posibles casos de sarna en una guardería

Efe
10/02/2026 14:58
Una persona con un brote de sarna
Una persona con un brote de sarna
EC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Lugo ha informado de que, “ante la posible afectación de dos personas, que forman parte de la comunidad educativa” de la Escola Infantil Gregorio Sanz, por el “ácaro Sarcoptes scabiei (Sarna)”, ha puesto esta situación en conocimiento del Sergas.

En un escueto comunicado, el departamento que dirige Iria Buide informa de que ha seguido el protocolo establecido para este tipo de casos y ha notificado esta situación a la Rede Galega de Vixiancia en Saúde Pública, que depende de la Subdirección Xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxía del Sergas.

Ahora, precisa el gobierno local de Lugo, es esa Sudirección Xeral la que debe decidir sobre la necesidad del cierre total o parcial de la Escola Infantil Gregorio Sanz para proceder a la desinfección pertinente.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El mar se traga las playas del Orzán y Matadero durante el temporal Joseph

Una nueva borrasca amenaza con un temporal marítimo en A Coruña y A Mariña
EFE
Vista de la casa consistorial de Oza-Cesuras

Oza-Cesuras busca al propietario de un sobre con dinero hallado en 2024
Redacción
valedora do pobo

La magistrada María Dolores Fernández Galiño, reelegida Valedora do Pobo
EP
Caamaño

Caamaño avanza dos grupos de trabajo para presentar antes de verano reforma de la Primaria
EFE