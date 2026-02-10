Lugo comunica dos posibles casos de sarna en una guardería

Una persona con un brote de sarna EC

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Lugo ha informado de que, “ante la posible afectación de dos personas, que forman parte de la comunidad educativa” de la Escola Infantil Gregorio Sanz, por el “ácaro Sarcoptes scabiei (Sarna)”, ha puesto esta situación en conocimiento del Sergas.

En un escueto comunicado, el departamento que dirige Iria Buide informa de que ha seguido el protocolo establecido para este tipo de casos y ha notificado esta situación a la Rede Galega de Vixiancia en Saúde Pública, que depende de la Subdirección Xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxía del Sergas.

Ahora, precisa el gobierno local de Lugo, es esa Sudirección Xeral la que debe decidir sobre la necesidad del cierre total o parcial de la Escola Infantil Gregorio Sanz para proceder a la desinfección pertinente.