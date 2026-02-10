Galicia registra cancelaciones de trenes e incidencias pese a estar desconvocada la huelga ferroviaria

Viajeros consultan los paneles de la estación de Santiago Lavandeira Jr (Efe)

La circulación ferroviaria en Galicia sufrió durante este martes incidencias y cancelaciones de trenes pese a que los sindicatos mayoritarios desconvocaron la huelga tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes.

Los usuarios de algunos de los trenes de Media Distancia que recorren el Eje Atlántico en hora punta, que muchos utilizan para ir a trabajar o a estudiar, se encontraron con que su tren había sido cancelado.

“Como consecuencia de una incidencia operativa derivada de la huelga, tu tren no va a circular y no podemos garantizar un plan alternativo por carretera”, recogía el mensaje enviado por Renfe a los afectados.

Entre los trenes cancelados, en la estación de Vigo Urzaiz se suspendieron los servicios que salían a las 06.34 y a las 08.00 con destino A Coruña, y lo mismo ocurrió con los trenes que partían de A Coruña a las 09.00 y a las 11.00 hacia Vigo. También hubo cancelaciones en la estación de Ourense.

Mensaje

“Se mantienen habilitados cambios y anulaciones gratuitos. Lamentamos las molestias que esta situación te pueda originar. Estamos trabajando para restablecer la normalidad del servicio lo antes posible. Gracias por tu comprensión”, señaló Renfe en su mensaje a los usuarios.

Además de las cancelaciones, otros servicios circularon con retrasos e incidencias. Fue el caso del servicio regional entre A Coruña y Vigo Guixar, en el que el tramo entre Santiago y Vilagarcía se realiza por la vía de alta velocidad, por lo que los pasajeros con destino Osebe, Padrón, Pontecesures y Catoira tienen que realizar la parte final de su viaje por carretera.

El pasado domingo, Renfe había informado de que una parte de ese servicio se realizaría por la vía de alta velocidad porque en la convencional quedaban por retirar árboles que habían caído por el temporal. Los sindicatos mayoritarios –CC.OO., UGT y el Semaf (maquinistas)_ desconvocaron este pasado lunes la huelga del ferrocarril que tenían previsto realizar hasta mañana tras llegar a un acuerdo con el Gobierno que incluye mejoras en la seguridad de la red viaria y las condiciones de los trabajadores del sector.

Sin embargo, los minoritarios CGT y Sindicato Ferroviario decidieron mantener el paro este martes y continuarlo el miércoles al considerar los acuerdos insuficientes.