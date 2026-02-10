El precio medio del coche usado cae en Galicia un 3,1% en enero, hasta 11.922 euros, según Ancove

Coches en un concesionario Archivo

El precio medio de los coches usados cayó en Galicia un 3,1% en enero, en comparación con el mismo mes de 2025, hasta 11.922 euros, según datos publicados este martes por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), recogidos por Europa Press.

Esta cifra contrasta con la contabilizada a nivel nacional, ya que en el total de España el precio medio de los turismos de ocasión se encareció un 4,8% en enero, hasta 13.666 euros.

En términos mensuales, de diciembre a enero el precio de los coches de segunda mano bajó un 1,2% en la Comunidad y creció un 0,2% en todo el país.

Por provincias, todas registraron caídas interanuales en el precio de los vehículos usados, destacando el caso de Ourense, donde cayó un 5,9%, hasta 11.291 euros. Por su parte, en A Coruña el precio quedó en 12.227 euros, un 2,1% menos, y en Lugo fue de 11.691 euros, un 3,8% menos. En Pontevedra los coches bajaron un 3%, con 11.887 euros.

En cuanto a los vehículos de más de ocho años, su precio medio subió un 2,2%, con 9.692 euros. En total, en Galicia se comercializaron 8.041 coches usados en enero, de los cuales 5.929 tenía más de ocho años.

Datos nacionales

A nivel nacional, el precio de los turismos usados subió un 4,8% interanual en enero en España, hasta 13.366 euros, mientras que el incremento mensual respecto a diciembre fue del 0,2%, siempre según datos de Ancove.

Por tramos de precios, el 22,3% de los turismos vendidos en el mes --36.015 unidades-- se pagó por debajo de los 3.000 euros y, el 6,3% --9.990 unidades- superó los 36.000 euros.

Las ventas, que en el mes descendieron casi el 9%, se concentraron en los turismos más baratos, pero se produjeron incrementos en los coches más caros, los que superan los 36.000 euros y en el tramo de 21.000 a 28.000 euros.

En relación con los turismos de más de 8 años, el precio medio en enero fue de 10.749 euros, lo que supone un incremento del 9,2% interanual, y un 0,2% mensual comparado con los precios de diciembre. De los 147.775 turismos transferidos este primer mes del año, 97.819 superaron los 8 años, el 62% del total.