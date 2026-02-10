El Bono Emancípate podrá solicitarse desde este viernes, con ayudas de 1.500 en caso de alquiler y de 3.000 en propiedad

Nueva edición del Bono Emancípate

La convocatoria para solicitar el Bono Emancípate abrirá este viernes, 13 de febrero, y contará con ayudas de hasta 1.500 euros para los jóvenes de menos de 36 años que vivan de alquiler y de 3.000 para aquellos que hayan adquirido una vivienda en propiedad.

Tal y como ha expuesto el Diario Oficial de Galicia (DOG), se destinará un total de 2.920.000 euros para "favorecer la emancipación de la juventud no solo con ayudas para la adquisición y alquiler de las viviendas", sino también con "incentivos" para afrontar otros gastos derivados de esa emancipación.

A través de esta ayuda, los jóvenes gallegos de entre 18 y 35 años podrán sufragar la adquisición de electrodomésticos, muebles, artículos de decoración, material de cocina y de baño y textil de hogar. En el caso de los electrodomésticos solo se podrá adquirir una unidad de cada tipo, excepto el radiador, del cual se podrán adquirir tres.

Estas subvenciones se harán efectivas mediante una tarjeta virtual, la cual solo podrá ser utilizada en establecimientos físicos en la Comunidad. Por lo tanto, no podrá ser utilizada en compras a distancia.

En este sentido, al Bono podrán acceder, dentro de la franja de edad indicada, las personas que posean nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, Suiza o del Espacio Económico Europeo, -- en el caso de personas extranjeras no comunitarias deberán estar en situación de estancia o residencia regular --.

Además, deberán disponer de una fuente regular de ingresos que no podrá superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). En el caso de personas que convivan con otras en la misma vivienda, la suma de los ingresos no podrá superar, cuatro veces el Iprem, límite que se amplía cuando existan personas con discapacidad.

Entre otros requisitos, la persona solicitante y las demás integrantes de su unidad de convivencia deben estar empadronadas en la vivienda arrendada o adquirida en el momento de presentar la solicitud. No se admitirán solicitudes en las que una parte de la vivienda se adquiriese por herencia o un sistema distinto a la compraventa.

La persona solicitante o alguna de las que componen la unidad de convivencia no podrá ser propietaria o usufructuaria de otra vivienda en España; ni tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora o vendedora de la vivienda. Igualmente, las ayudas no podrán ser concedidas a quienes ya las hayan obtenido en 2025.

De esta manera, en el caso de vivir en alquiler, las personas incluidas en la convocatoria recibirán 1.500 euros para utilizar en la tipología de gastos ya mencionados, mientras que las que soliciten la ayuda teniendo adquirida su propiedad, la cuantía será de 3.000 euros.

Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos, a través del formulario de la sede de la Xunta, desde las 9.00 horas de la mañana del viernes 13 de febrero, hasta las 20.00 horas del 30 de abril, salvo que se agote antes el crédito disponible. La convocatoria se realizará en régimen de concurrencia no competitiva, por lo que las ayudas se concederán por orden de entrada de las solicitudes.

Con todo, una vez concedidas, se harán efectivas en una tarjeta monedero virtual, que deberá ser usada antes del 31 de diciembre de este año en comercios físicos de Galicia.