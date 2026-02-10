Diez mil viviendas públicas para 2030, objetivo del nuevo pacto de vivienda en Galicia

Alfonso Rueda EFE

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha destacado este martes en Pontevedra la inversión de 2.000 millones de euros para que Galicia alcance un parque de diez mil viviendas públicas en el horizonte de 2030.

Ese es el objetivo del Pacto de Vivienda de Galicia 2026-2039, una “hoja de ruta estratégica” de la que Rueda ha destacado que nace con el “consenso” del sector.

Este pacto “serio y firme”, que ha rubricado este martes el presidente gallego, es fruto de “mucho diálogo, planificación, ejecución y colaboración”, ha defendido el titular de la Xunta, que ha sostenido que “a partir de ahora lo que toca es cumplir”.

El dirigente autonómico ha señalado que “Galicia calidade también es esto”, impulsar vivienda pública, “hacerla en plazo y hacerla bien”, para a continuación poder distribuirla “entre los que más lo necesitan y también entre los que más lo merecen”.

La financiación del pacto recaerá mayoritariamente en fondos propios de la comunidad autónoma, que aportará 1.630 millones de euros, el 82,67% del total.

A esta cifra se sumarían 241 millones procedentes del Estado español y otros 100 millones que llegarían a través de fondos europeos.

El acuerdo recogido en este pacto por la vivienda movilizará un total de 7.000 millones de euros entre fondos públicos y privados y permitirá generar o mantener cerca de 60.000 puestos de trabajo, ha subrayado Alfonso Rueda durante su intervención.

A este respecto, Rueda ha agradecido el “compromiso” de los dieciséis municipios gallegos que ya están colaborando con este objetivo y que ya han cedido gratuitamente diferentes parcelas a la Xunta de Galicia para construir nuevos hogares, porque “ese es el camino a seguir”.

El presidente de la Xunta ha señalado que, en estos momentos, su gobierno tiene actualmente 3.000 viviendas en marcha en alguna fase de ejecución, a las que se sumarán antes de que finalice el año 1.000 más, y las primeras familias recibirán ya sus llaves este 2026.

Este II Pacto de Vivienda de Galicia, que da continuidad al anterior plan iniciado en 2021, establece un compromiso presupuestario “sin precedentes”, ha reiterado Rueda, para garantizar el derecho a la vivienda.

“Es un enorme reto a todos los niveles”, ha asegurado, añadiendo que servirá además para poner en valor la arquitectura, “porque todo esto se puede hacer bien e incluso bonito”.

Rueda ha apuntado que uno de los puntos clave de esta estrategia será el apoyo específico a la juventud gallega para facilitar su emancipación y proyectos de vida, por lo que se potenciarán nuevas fórmulas, entre ellos los alojamientos compartidos.