Correos reanuda por segundo año una campaña para enviar "cocido gallego" en paquetería

Cocido Gallego El Ideal Gallego

La empresa Correos ha reanudado por segundo año una campaña gastronómica para enviar "cocido gallego" por paquetería en una veintena de oficinas durante el mes de febrero.

La campaña especial prevé "descuentos para que los ciudadanos envíen chorizos caseros, lacón, androlla, botelos, chicharrones y otros productos", coincidiendo con las celebración de Entroido, subraya Correos en un comunicado.

En la iniciativa participan oficinas de unas veinte localidades de Lugo, Ourense y Pontevedra, además de los carteros rurales de sus áreas de influencia, precisa la nota.

Los productos alimenticios deben ser "envasados correctamente" y enviados de lunes a jueves, y Correos se compromete a que "la entrega se realice en el menor plazo posible" con la finalidad de que "llegue en óptimas condiciones".

Correos señala que la iniciativa tuvo "tan buena acogida" que ha decidido "repetirla y facilitar así a los gallegos que viven en el resto de la península disfrutar de los productos típicos de la zona y de esta época del año".