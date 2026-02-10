Caamaño avanza dos grupos de trabajo para presentar antes de verano reforma de la Primaria

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, comparece en el pleno EFE

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha insistido en el compromiso de su departamento con una "reforma en profundidad" de la Atención Primaria, para lo que ha informado este martes de la creación de dos grupos de trabajo, en la línea de lo pactado en noviembre pasado para desconvocar la huelga sanitaria.

En su comparecencia en el pleno del Parlamento sobre la situación de este nivel asistencial, Caamaño ha explicado que esta misma mañana se ha celebrado una Mesa sectorial de Sanidad en la que se dará cuenta a los sindicatos de estos dos grupos y la presentación antes del verano por parte de la Xunta de la reforma de la Primaria comprometida en seis meses.

Serán un grupo sobre recursos humanos centrado en la ordenación del personal y en su régimen retributivo, y otro sobre el ámbito asistencial que trabajará para adaptar los tiempos y número de consultas y abordará programas de prolongaciones y intersustituciones, así como la promoción de la creación de plazas de técnico de salud o matronas.

Además, Caamaño ha apostado por reforzar el papel de la jefatura de servicio de los centros de salud y ha destacado medidas puestas en marcha, en cumplimiento de los acuerdos con los sindicatos, como la reconversión de vacantes de facultativo especialista de Primaria en plazas de Medicina de Familia, con 74 hasta inicios de este mes de un total de 238.

El conselleiro ha reclamado "responsabilidad y generosidad" de todas las partes, al igual que asegura que está haciendo la Consellería. "Seguiremos trabajando, negociaremos todas las medidas hasta donde sea preciso negociar", ha afirmado, tras lo que ha pedido no convertir esta cuestión "en un campo de confrontación partidista".

Caamaño ha iniciado su intervención derivando la responsabilidad sobre la situación de este nivel asistencial en el Gobierno, que es "a quien le corresponde poner soluciones", ya que la Xunta "tiene escaso margen de actuación" porque el problema es la falta de médicos de Familia y pediatras, un "problema estructural" que se da en toda España.

Este es uno de los "cuatro factores fundamentales" que condicionan la asistencia sanitaria, junto con el aumento de la demanda por la mayor esperanza de vida, la ampliación de la cartera de servicios y el "cambio de mentalidad de los profesionales", según Caamaño, que requieren potenciar la investigación y favorecer la conciliación.

"Hace falta valor", replica la oposición

Los grupos de la oposición han replicado al conselleiro que "hace falta valor" para criticar al Gobierno en este ámbito cuando la Xunta tiene "competencias exclusivas" en materia sanitaria, y han reprochado que Caamaño no haya aportado ninguna solución a la situación crítica que sufre la Atención Primaria.

Tanto la diputada del BNG Montse Prado, como la socialista Elena Espinosa, han negado la mayor, que el déficit de médicos es culpa del Gobierno, al preguntar al conselleiro "¿cuántas plazas de formación especializada de las que pide al Ministerio le son denegadas?" porque la realidad es que "no tiene más porque no las solicita".

Prado ha asegurado que el "desprecio" del PP por la Atención Primaria "es inconmensurable", y ha considerado que las propuestas que la Consellería de Sanidade plantea abordar en los grupos de trabajo para reformar este nivel asistencial suponen "que el mismo personal haga más trabajo", aparte de que la reforma de la Atención Primaria es un "anuncio en diferido" porque la Xunta ya la comprometió en 2019.

Para Espinosa el problema es que la Atención Primaria "está mal" pero la Xunta aún encima "hace las cosas rematadamente mal", con políticas "cutres y miserables", y son "unos incompetentes" en esta materia. "Están acabando con la Primaria, no sé si por desidia o por política, pero eso irá sobre sus espaldas", ha advertido la diputada del PSdeG.

"Alarma social innecesaria", según el conselleiro

El conselleiro ha negado recortes en la inversión sanitaria y ha acusado a la oposición de contar "mentiras" y venir con "el catecismo aprendido" de negar todo y "oponerse a todo", haciendo una "política de trinchera" con la sanidad pública, que utilizan "con fines partidistas" sin pensar para nada en los ciudadanos.

Aparte de recriminarles no aportar soluciones ni propuestas concretas para mejorar la sanidad, ha considerado que son unos "irresponsables" por estar siempre "tras la pancarta" y generar "alarma social innecesaria" con lo que "deterioran la confianza de la ciudadanía" en la sanidad pública.

También la diputada del PPdeG Encarna Amigo ha insistido en que la oposición está instalada en la "negación sistemática" de todo lo que hace la Xunta porque su único interés es "el desgaste político", y les ha pedido "altura de miras" sobre la sanidad pública en lugar de "oportunismo y ruido partidista".

Por su parte, el diputado del grupo mixto, Armando Ojea (Democracia Ourensana) ha instado a la Xunta a apostar por una "sanidad pública bien gestionada" y ofrecer un "servicio totalmente satisfactorio" para que no se den casos de agresiones a los profesionales sanitarios.