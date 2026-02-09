Mi cuenta

Galicia

Rescatados siete tripulantes de un pesquero a la deriva y a un marino de otro buque frente a la costa de la provincia de A Coruña

El patrón del 'Itoitz' ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque

Agencias
09/02/2026 12:58
El helicóptero 'Helmer' de Salvamento Marítimo
Quintana
Los siete tripulantes del pesquero 'Itoitz' tuvieron que ser rescatados por el pesquero 'Abra de Muxía' después de que su buque sufriese una escora y quedase a la deriva.

Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo, el incidente se produjo sobre las 10.50 horas de este lunes cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero 'Abra de Muxía'.

En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoiz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

Actividad en la lonja de A Coruña

El Puerto de A Coruña cerró 2025 recuperando el tráfico pesquero tras siete años de caídas

Fue el propio patrón del pesquero 'Itoitz' el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva. El suceso ocurrió frente a la costa de Cedeira.

Está previsto que el helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realice la evacuación de los siete tripulantes y los traslade al aeropuerto de A Coruña.

Asimismo, el buque 'María Pita' de Salvamento Marítimo se dirige a la zona, con una hora estimada de llegada sobre las 13.30 horas, para evaluar la situación y continuar con el operativo.

Según detallan las mismas fuentes, la emergencia está coordinada por el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de A Coruña.

Poco después de registrarse este suceso, Salvamento Marítimo evacuó a otro tripulante del pesquero 'Hermanos Soage' por una emergencia médica. Este barco se encuentra frente a la zona de Ferrol.

