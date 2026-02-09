Rescatados siete tripulantes de un pesquero a la deriva y a un marino de otro buque frente a la costa de la provincia de A Coruña
El patrón del 'Itoitz' ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque
Los siete tripulantes del pesquero 'Itoitz' tuvieron que ser rescatados por el pesquero 'Abra de Muxía' después de que su buque sufriese una escora y quedase a la deriva.
Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo, el incidente se produjo sobre las 10.50 horas de este lunes cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero 'Abra de Muxía'.
En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoiz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.
Fue el propio patrón del pesquero 'Itoitz' el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva. El suceso ocurrió frente a la costa de Cedeira.
Está previsto que el helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realice la evacuación de los siete tripulantes y los traslade al aeropuerto de A Coruña.
Asimismo, el buque 'María Pita' de Salvamento Marítimo se dirige a la zona, con una hora estimada de llegada sobre las 13.30 horas, para evaluar la situación y continuar con el operativo.
Según detallan las mismas fuentes, la emergencia está coordinada por el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de A Coruña.
Poco después de registrarse este suceso, Salvamento Marítimo evacuó a otro tripulante del pesquero 'Hermanos Soage' por una emergencia médica. Este barco se encuentra frente a la zona de Ferrol.