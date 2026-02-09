Mi cuenta

El Ideal Gallego

Galicia

La Xunta destina 1,8 millones de euros a herramientas robóticas para la atención de enfermedades raras

Los equipos se entregarán en las áreas sanitarias beneficiarias antes del mes de abril

09/02/2026 14:14
Enferemedades Raras
La Xunta ha anunciado este lunes una inversión de más de 1,8 millones de euros en herramientas robóticas para la atención a los pacientes de enfermedades raras, incluida la ELA, en las unidades de rehabilitación del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Los equipos adquiridos, como "máquinas robotizadas de última generación", se entregarán en las áreas sanitarias beneficiadas antes del mes de abril.

Conforme ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, las nuevas tecnologías mejorarán la "accesibilidad a los recursos y la efectividad del tratamiento", así como la "comodidad del paciente y del profesional" ante la "humanización de la atención sanitaria".

Asimismo, han revelado que el sistema de rehabilitación de marcha robótica, el más caro de todos, fue adjudicado a la empresa 'Bold Technologies Leading España' por más de 1,2 millones de euros. Una inversión que se traduce en siete unidades asignadas a los hospitales de A Coruña, Santiago, Ourense, Pontevedra y Ferrol.

El resto de partidas, adjudicadas a 'Fesia Tecnology', 'Neuroreha SLU', 'Maquinaria Automática Comercial' y a la propia 'Bold Technologies', se han destinado a la rehabilitación del miembro superior a través de unidades de electroestimulación, de ondas mecánico-sonoras selectivas y de entrenamiento colectivo.

El proyecto, enmarcado en la Estratexia Galega en Enfermidades Raras 2025-2030, evita, a ojos de la Xunta, "desplazamientos innecesarios a la hora de recibir un adecuado tratamiento rehabilitador".

Con todo, han ensalzado las 5.600 consultas registradas en las unidades específicas de reciente creación para las enfermedades raras en A Coruña, Santiago y Vigo.

