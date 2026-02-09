La RAG impulsará propuestas en redes sociales para divulgar la obra de Begoña Caamaño, homenajeada en las Letras Galegas

Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño Germán Barreiros

La Real Academia Galega (RAG) promoverá una amplia programación sobre la obra de Begoña Caamaño (Vigo 1964-Santiago de Compostela, 2014), a la que este año se dedica el Día das Letras Galegas, dirigida a difundir el "extraordinario valor" de su creación entre todos los públicos. Lo hará con actos presenciales, pero también a través de redes sociales para llegar a los más jóvenes.

Así lo ha informado, en rueda de prensa, el presidente de la RAG, Henrique Monteagudo, acompañado de la tesorera de la institución, María López-Sández, y de Beatriz Caamaño, hermana de la homenajeada.

Monteagudo ha subrayado que la figura de esta autora tiene muchas vertientes como la "literaria, periodística y de compromiso social como activista". "Sin ocultar sus otras facetas, pondremos el énfasis en el extraordinario valor de su obra literaria", ha apuntado.

En el mismo sentido, se ha pronunciado María López-Sández, quien ha remarcado que su trabajo es "de una calidad y de una madurez" que tuvo ya desde el inicio "muy buena acogida". "Es la irrupción de la mujer narradora", ha resumido para incidir en que el objetivo con motivo del Día das Letras Galegas es que una obra "ya reconocida por la crítica sea muy difundida".

A su vez, Beatriz Caamaño ha destacado la "oportunidad" que ofrece esta conmemoración para divulgar las creaciones de su hermana. "Hay que leer a Begoña Caamaño", ha sentenciado en referencia al contenido de sus trabajos, "importantes en un momento social como el que estamos viviendo".

Actos

La RAG ya inauguró a comienzos de enero los actos con la puesta en marcha en academia.gal del sitio web sobre la homenajeada. Ahora, abrirá el calendario de eventos presenciales el 2 de marzo en Vigo con la presentación de la nueva edición de 'Primavera das Letras Galegas'. Será en el CEIP O Pombal y con un proyecto dirigido al público infantil.

La ciudad olivíca será también la sede del simposio académico que ahondará en la obra de la escritora, una iniciativa que tendrá lugar en otoño. En primavera, se estrenará un documental sobre la autora, que será, además, la protagonista del primer videopódcast de la institución. Todo esto sumado a una biografía sobre Caamaño, con propuestas del Seminario de Onomástica "para rendirle homenaje desde el mundo de la toponimia".

Asimismo, se reforzarán los contenidos de las Letras Galegas dirigido a los jóvenes con minipiezas audiovisuales específicas para redes sociales al constatar, ha especificado Monteagudo, "una carencia de material para este tipo de público". En este sentido, ha avanzado que se crearán "contenidos específicos en redes sociales".

Lo que es el plenario extraordinario del 17 de mayo, con motivo de la conmemoración del Día das Letras Galegas, será en Santiago de Compostela, lugar, donde se ha remarcado desde la RAG, Caamaño se hizo escritora. Será un acto con las intervenciones académicas a cargo de Marilar Aleixandre, Víctor F. Freixanes, Manuel Rivas y Ana Romaní.